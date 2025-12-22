Gobernación del Cauca se comprometió a reconstruir Buenos Aires, tras ataque de las disidencias

Tras el demencial ataque en el municipio de Buenos Aires, en la zona norte del departamento del Cauca, los pobladores celebran un gesto de solidaridad, que promete ayudarlos a recuperar la infraestructura del casco urbano, destruida con ráfagas de disparos y explosivos por el frente Jaime Martínez.

El Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se desplazó hasta el municipio y recorrió las tres cuadras, en donde la Alcaldía municipal, la estación de Policía y las viviendas aledañas se caen a pedazos.

El mandatario se comprometió con las familias bonaerenses a ayudarlos en la reconstrucción del municipio:

“Es importante enviar un mensaje a la comunidad de Buenos Aires que, desde el Gobierno departamental, vamos a asumir la reconstrucción de esas viviendas de las personas víctimas de este conflicto, de estas acciones terroristas. Nos corresponde en este momento brindarles confianza”.

Incluso las instalaciones del banco fueron destruidas:

De momento, se adelantan las gestiones necesarias para que todo el pueblo sea reconstruido y es que, en la toma (que duró alrededor de ocho horas) las disidencias atacaron con todo a Buenos Aires, tratando de acabar con los 17 policías que se encontraban en la estación del municipio.

En su huida, por ejemplo, instalaron un artefacto explosivo en la sede del Banco Agrario y hurtaron cuanto pudieron, una vez ingresaron a las instalaciones.

El horror, que obligó a los habitantes del municipio a salir de sus casas en pijama y refugiarse en el cementerio del pueblo, se sintió, incluso, en los límites del pueblo, en donde fueron instalados cilindros bomba.

Cuenta de ello es que el Ejército haya tenido que apoyar a las unidades de Policía vía aérea, ante la dificultad de ingresar al municipio.

De momento, el sentimiento de los habitantes es el mismo que una de las personas afectadas compartió con Noticias RCN el día del ataque: “Me da mucha tristeza ver cómo nos dejaron, pero Dios es grande y nos vamos a recuperar de todo esto”.