Desgarradores testimonios de los habitantes de Buenos Aires, Cauca, tras ocho horas de ataque de las disidencias

Al finalizar la tarde del martes, 16 de diciembre, Buenos Aires, un municipio ubicado en la zona norte del departamento del Cauca, se encontraba devastado, tras un ataque de ocho horas contra la población civil y 17 policías, que intentan mantener el orden en medio del caos.

Al sobrevolar el casco urbano, pareciera, por las ruinas, que Buenos Aires fue víctima de un desastre natural, pero sus casas a pedazos y sus calles llenas de escombros son el resultado de un ataque demencial, orquestado por las disidencias de las Farc.

Con explosivos y ráfagas de disparos sembraron el pánico, en un momento del año en el que las familias colombianas se preparan para celebrar las fiestas que, en el Cauca no marcan una diferencia.

Tres cuadras de total destrucción:

Tras el ataque, la estación de Policía, las instalaciones de la Alcaldía municipal y las viviendas aledañas quedaron completamente destruidas. Son tres cuadras en las que ninguna estructura se libró de los daños.

Desde temprano en la mañana (6:00 a. m., de acuerdo con las autoridades), los habitantes de Buenos Aires intentaron protegerse del ataque, mientras sujetos armados buscaban tomarse el municipio, o lo que quedaba de él.

Los videos y audios de ciudadanos, que quedaron atrapados en sus casas durante toda la jornada, dan cuenta del horror al que se ven sometidas las familias en la zona norte del departamento.

Mientras los puntos de entrada y salida al municipio se encontraban cerrados con cilindros bomba, utilizaron un megáfono para exigir a los miembros de la Fuerza Pública que se entregaran, pero ellos resistieron, con la ayuda de militares que sobrevolaban el municipio, a pesar de ser atacados.

En vista de que su plan había fallado, los disidentes detonaron un artefacto explosivo a las afueras de la sede del Banco Agrario y antes de dejar el municipio tomaron todo lo que pudieron.

Audios de la población son estremecedores:

Noticias RCN conoció los audios de algunos de los habitantes del municipio, en los que el temor es palpable: “Mamá, estamos corriendo, nos sacaron de la casa, (nos dijeron) que van a tirar unos cilindros bomba, nos sacaron a todos. Vamos corriendo descalzos para el cementerio”, alertaba una mujer.

En medio del llanto, otra mujer les explicaba a sus familiares que el centenar de hombres, bajo el mando de Iván Mordisco, que intentaba tomarse Buenos Aires manifestó su intención clara de “desaparecer todo”.

Lo escuchó cuando, con megáfono en mano, obligaron a los habitantes del casco urbano a abandonar sus hogares, en medio del ataque: “No. No eran soldados. La guerrilla nos sacó de la casa, dijo que nos fuéramos, que iban a reventar todo y que antes nos daban la oportunidad de salir”.

Un día oscuro en el que mujeres con sus hijos en brazo tuvieron que huir en pijama y refugiarse en el cementerio. En total, cinco policías resultaron heridos, seis disidentes fueron dados de baja y las antenas de comunicaciones se vieron afectadas, interrumpiendo la señal en el municipio.

“Es un verdadero milagro de Dios que aquí no hayan fallecidos, después de que estos muchachos de la Policía resistieran heroicamente en la estación, durante horas, un ataque inclemente (…) ¿Cómo le explica esto uno a los niños, a la comunidad, en medio de semejante situación tan terrible?”, se preguntó el alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, que más que en la infraestructura, se preocupa por el bienestar de los suyos.