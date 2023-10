Carlos Fernando Galán: “La inseguridad tiene rápidamente que ceder”

Carlos Fernando Galán fue elegido este domingo como alcalde electo de Bogotá, para gobernar en la capital de Colombia desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027. Tras ejercer su derecho al voto en Unicentro y triunfar, habló desde su sede de campaña.

“Soy el último de un ejército de jóvenes que dejaron la piel en esta campaña. Los bogotanos deben saber que todos ellos y ellas le imprimieron pasión e inteligencia a esta campaña. Gracias al equipo político, al de estrategia, al de comunicaciones, al de voluntario, a la marea roja… por su energía que nos permitió aguantar y terminar esta campaña. Gracias al equipo de territorio, a la gerencia, al grupo de Mujeres con Galán, a los colectivos y todos los ciudadanos que nos recibieron un volante, nos dejaron poner una calcomanía en su carro, nos dejaron explicar nuestras ideas, pero también nos dieron unas nuevas. Agradezco también a los que nos criticaron respetuosamente, muchas veces nos hicieron revaluar y mejorar”, dijo el nuevo alcalde de Bogotá.

Sobre sus rivales en la contienda electoral, Galán dijo: “A mis colegas, que compitieron hombro a hombro por este privilegio de servir a los bogotanos, quiero decirles que subieron el listón de las posibilidades y alternativas, de programas serios y pensados, de propuestas que estimularon a que los bogotanos tomaran conciencia de la importancia de esta elección y lo mucho que nos estábamos jugando en la capital. Juan Daniel le ha impreso autenticidad y renovación a este proceso. Diego ha puesto en la mesa la importancia de la familia y la niñez”.

“Con Rodrigo nos unirá siempre un dolor muy grande por el asesinato de nuestros padres y esa amistad es superior a las tensiones electorales. El general Vargas nos ha enriquecido con ideas para recuperar la seguridad, que es una urgencia y una deuda con nuestros ciudadanos. Jorge Enrique Robledo inspira un respeto merecido y su ejemplo ha sido en todo momento inspirador. Nicolás y Rafael han estado a la altura del reto. Gustavo, agradezco el reconocimiento de la derrota y su amor por la ciudad”, profundizó.

Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá, aseguró que “pudo más la esperanza”

El hijo de Luis Carlos Galán agregó “Pudo más la esperanza. Una esperanza basada en la verdad, en lo posible. Todo lo que hemos planteado es realizable y no prometimos nada solo para ganar unos cuantos votos”

Sobre sus proyectos, manifestó: “Nos concentraremos en la protección de la ciudad. Los niveles de miedo deben bajar. Las mujeres, como lo dije iniciando la campaña, deberían vestirse como se les dé la gana, sin miedo a ser agredidas en ningún lado. La inseguridad tiene rápidamente que ceder. Inicialmente en las zonas estratégicas de la ciudad como Transmilenio, las ciclorrutas y puntos estratégicos de comercio. Pero en los próximos cuatro años esa sensación de tranquilidad debe haberse expandido a cada rincón de la ciudad. La seguridad no puede seguir siendo un territorio político y trabajaré para que la volvamos a ver como un principio democrático y social. Así la vamos a entender. Más seguridad no solo redunda en una economía más sólida, sino en un mejor desarrollo de niños, niñas y adolescentes, más salud mental y física y sin duda más progreso”.

Acerca de la ejecución del Metro de Bogotá, aseveró: “Quiero que, por primera vez, de la forma más genuina posible, trabajemos todos para sacar adelante el Metro y cerremos de una vez por todas una discusión de más de siete décadas. Es infame perder tanto tiempo diariamente en cualquier medio de transporte. Tiempo que podríamos disfrutar con la familia, los amigos o haciendo deporte. Presidente Petro: este es un mandato claro y le pido respetuosamente que trabajemos para sacar adelante esta primera línea como está planteada. Seamos generosos con la ciudad”.

Carlos Fernando Galán también se refirió a otros proyectos sociales que tiene en mente: “El hambre es un crimen que no puede existir más en estos tiempos. Tres de cada diez personas sufren de hambre en la ciudad. Eso significa que tenemos un drama de 2.4 millones de seres humanos en Bogotá que sienten hambre, que no se alimentan bien, que no tienen para comer tres veces al día, y muchos de ellos son niños. Tener niños con hambre en la ciudad más poderosa del país es un crimen. Quiero hacer un llamado a los empresarios de alimentos, a los innovadores, al sector gastronómico, a los productores del campo y a los ciudadanos para que nos unamos para combatir esta tragedia. Una tragedia silenciosa, invisible para muchos, que no puede volver a estallar. Necesitaremos que la empatía renazca y llegue a niveles jamás antes vistos. Nadie en esta ciudad puede vivir con el dilema de comer o pagar el arriendo. Nadie”.

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, asegura que aceptará la crítica

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, afirmó que necesita la crítica para crecer, que no peleará con la prensa, y dijo: “Llegamos para apurar al que está haciendo un trancón. Llegamos para que la gente pueda vivir y trabajar tranquila. Y llegamos para aprovechar y promover lo que funciona sin importar quién se quiera colgar esa medalla. En otras palabras, llegamos para impulsar una revolución del orden y el respeto”.

“Nos tomó tres elecciones, muchas lágrimas y muchos aprendizajes. Nos tomó lidiar con muchos ataques. Nos tomó superar miedos y volver a confiar en nosotros mismos. Esas derrotas nos formaron, nos hicieron conocer más la ciudad y estudiar más soluciones para que todo camine como debe caminar. Llegamos. Ganamos. Ahora estamos obligados a que ganen todos. También me ilusiona una alcaldía que trabaje desde la calle, que tenga en cuenta al ciudadano para solucionar los grandes problemas, con diálogos que produzcan avances claros. Espero usar poco, muy poco, el escritorio de alcalde. Tenemos un reto grande porque la gente ya no le cree al político que dice que va a trabajar desde la calle y será nuestro trabajo el que recupere la confianza en las instituciones”, expresó Galán.

El alcalde que gobernará en Bogotá desde el próximo 1 de enero concluyó: “Más que una guerra política, más que una guerra de visiones e imposiciones, esta será una batalla contra nosotros mismos. Espero en cuatro años ser una mejor persona, más asertiva, más empática y lograr una ciudad que haya recuperado su orgullo y la esperanza. Espero que al finalizar nuestro mandato hayamos resuelto miles de problemas a millones de personas. Y espero sobre todo devolverle algo de fe y esperanza a todos. Especialmente a los más jóvenes, para que nunca haga falta ese candidato que quiera cambiar el mundo”.

