Alfonso Prada denunció a Armando Benedetti por calumnia, tras los audios en los que lo menciona

“El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijueputa, todo (…)”, fueron las palabras que dijo Armando Benedetti en una de las conversaciones que tuvo con la ex jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y cuyos audios fueron revelados este domingo en la noche por la revista Semana.

Tras conocer esas palabras, Alfonso Prada, ex ministro del Interior, y su esposa, Adriana Marín, denunciaron a Benedetti por el delito de calumnia.

Respuesta a Noticias RCN

“Lo referido a nosotros es una frase genérica sin comentario adicional y sin ningún señalamiento concreto ni prueba alguna. Para contestar directamente. Se da en medio de una alteración total del comportamiento y de muchas afirmaciones de odio y resentimiento. Por eso creemos que lo correcto es denunciarlo y que la Fiscalía investigue qué quiere decir con eso, cuál es el alcance de su afirmación”, le dijo Prada a Noticias RCN.

Según dice en el documento de la denuncia, Prada manifestó: “Las afirmaciones que hace Benedetti Villaneda y que salieron a la luz por los medios de comunicación, son total y absolutamente falsas, prueba de ello es la potísima razón que Hernando Alfonso Prada Gil en su paso por el Ministerio del Interior no fue ordenador del gasto, no ejerció en ningún acto como ordenador del gasto, mucho menos indicó o sugirió a los funcionarios que si tenían esa función, absolutamente nada que tuviera que ver con el la contratación o gastos del ministerio. Mas grave aun tratándose de Adriana María Barragán López, quien no tuvo vinculación alguna con el Ministerio del Interior. Por ello, la mendaz afirmación del querellado constituye objetiva y subjetivamente el delito de calumnia”.

“Una grave afrenta contra el honor”

En explicaciones que dio a este medio, el ex ministro del Interior manifestó: “Nosotros tenemos de testigos a funcionarios y contratistas del Ministerio de nuestra conducta totalmente correcta y a toda prueba honesta. Nadie en Colombia puede decir que obramos en forma diferente a lo correcto”.

“Las afirmaciones del Benedetti Villaneda son una grave afrenta contra el honor, más aún cuando del contexto se deduce que ellas van dirigida directamente a una persona determinada, es claro que nos imputa el robo de recursos públicos, y lo enmarca dentro del periodo en el cual Hernando Alfonso Prada Gil se desempeñó como ministro del Interior. No se trata de una suposición sino de una reprochable afirmación”, concluyó Prada.