¿Se lanzará o no a la Alcaldía de Bogotá? Gustavo Bolívar respondió a Noticias RCN

En una nueva entrega de entrevistas exclusivas, el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, decidió viajar hasta Miami, Estados Unidos, para reunirse con uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, Gustavo Bolívar; un encuentro que se da en medio de todo el revolcón político que se vive al interior del Gobierno del Pacto Histórico.

Durante la entrevista, el director de este medio le preguntó al exsenador si finalmente se lanzará o no como candidato para la Alcaldía de Bogotá, esto luego del sinfín de especulaciones que se han conocido al respecto del tema.

¿Se lanzará o no como candidato?

En respuesta, Bolívar confesó que se está quedando sin tiempo y aseguró que solo tiene plazo hasta el próximo 9 de junio para decidir si luchará o no por ser el sucesor de la actual mandataria, Claudia López.

Según él: “en el Pacto Histórico tuvimos una reunión hace tres días y me dicen que no tengo más plazo para decidir. Tengo plazo hasta el próximo viernes, tengo que dar un sí o un no. Lo complicado es resolver problemas económicos. El otro factor es mi tranquilidad, en Colombia es difícil, la invasión de la privacidad por los escoltas y se pierde la libertad completamente”.

¿Qué piensa de Claudia López?

Adicional a esto, reveló que considera a Carlos Fernando Galán, Oviedo y Lara como sus posibles rivales para pelear por el liderazgo de la capital del país.

Bolívar confesó qué es lo que piensa de la labor que ha realizado la actual alcaldesa López en la ciudad.

“Claudia incumplió muchas promesas, y eso nos está pasando factura en Bogotá. Si uno mira los niveles de aceptación de los movimientos alternativos, es baja porque la Alcaldía no ha sido buena. Ella se equivocó en jugársela con los chinos por el metro, en un metro elevado que no es el que le conviene a Bogotá, por lo menos en la Avenida Caracas”, agregó.