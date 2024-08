Van más de 50 horas desde que inició el secuestro de un grupo de soldados en el municipio de San José en el departamento del Guaviare.

Inicialmente se trataba de un total de 100 uniformados retenidos por la comunidad desde el viernes 9 de agosto, sin embargo, el 10 de agosto un grupo de 42 soldados logró escaparse.

Para lograr la libertad de los demás soldados, una comitiva de negociación se encuentra en el municipio.

¿Quién estaría detrás del secuestro de los soldados en San José del Guaviare?

Según el Ejército, grupos armados ilegales estarían instrumentalizando a la población civil para presionar la salida de los uniformados.

En la zona en la que se produjo el secuestro delinque el frente Jorge Suárez Briceño, subestructura de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá con la que actualmente hay un cese bilateral de fuego.

Tanto el Gobierno Nacional, a través de sus ministros del Interior y de Defensa, como el Ejército Nacional han calificado la retención irregular de los soldados como un secuestro y como una violación del cese al fuego.

Tanto Iván Velásquez (ministro de Defensa), como Juan Fernando Cristo (ministro del Interior) aseguraron que las acciones contra los soldados pondrían en juego el cese al fuego declarado por el gobierno nacional con la subestructura ya mencionada.

Según las Fuerzas Militares, alias Cancharino sería el disidente detrás del secuestro que ha sido motivo de discusión nacional.

‘Cancharino’, de 23 años, es un hombre de confianza de alias Calarcá y sería el jefe de finanzas de la estructura Jorge Briceño Suárez del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Piden que se levante el cese al fuego con la Jorge Briceño Suárez por secuestro de los soldados

Noticias RCN se comunicó con Willy Alejandro Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, sobre la situación de los soldados en el municipio.

Rodríguez se negó a calificar la situación como un secuestro e informó que la comunidad ha dicho que “se mantiene en asamblea permanente en el sitio hasta cuándo no salga el Ejército de la región o del sector”.

Debido a lo anterior han sido varias las voces que han criticado la reticencia del Gobierno de declarar el levantamiento del cese al fuego con la subestructura ya mencionada.

“Ahí no hay agenda, no hay cronograma, no hay voluntad de paz, deberían levantar no solo el cese al fuego sino toda la negociación”, aseguró Ariel Ávila.

"No pueden existir territorios vedados para la fuerza pública. Esta es una clara violación al cese al fuego y debe ser estudiada por el mecanismo de verificación y monitoreo de la mesa de negociaciones", aseguró Leonardo González, director de Indepaz.