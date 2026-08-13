Video| así se vivió el fuerte terremoto de 7.4 desde un avión que segundos antes aterrizó en Armenia

El Eje Cafetero ha sido una de las zonas más afectadas tras el terremoto de 7.4 que se presentó en Colombia, con epicentro en San José del Palmar.

Armenia, aunque no registra víctimas fatales según Asocapitales, es una de las zonas del país que permanece en alerta roja a raíz de las afectaciones estructurales.

Y es que la entidad ha precisado que, hasta el boletín 154, se han reportado 174 personas heridas, 54 viviendas averiadas y 69 estructuras colapsadas.

En medio de ese panorama, un ciudadano reveló que unos segundos antes del sismo aterrizó en el aeropuerto El Edén, situado en Armenia, y mostró cómo se vivió ese momento desde el avión.

Video: así se vivió el terremoto de 7.4 desde un avión que acababa de aterrizar en Armenia

Un usuario de TikTok identificado como Camilo Alarcón registró que, a pesar de que el avión ya había detenido su marcha, comenzó a 'bambolearse' por el momento telúrico.

Asimismo, en la grabación también se pudo apreciar que varios vidrios del aeropuerto se desprendieron y comenzaron a caer.

En ese instante, algunos pasajeros pidieron que no se abrieran las cabinas y, además, la tripulación también solicitó que estuvieran abrochados los cinturones de seguridad y que nadie se levantara de su silla.

"El avión había acabado de aterrizar y estábamos esperando para desembarcar", dijo el usuario que grabó el video.

¿Qué es lo último que ha dicho Asocapitales sobre Pereira y Manizales?

En el más reciente reporte de Asocapitales se informó que en Pereira se han confirmado 88 víctimas fatales, 279 personas heridas y 45 desaparecidas.

Además, 75 edificios colapsaron y aproximadamente 14 vías y puentes sufrieron afectaciones.

Entre tanto, en Manizales se han confirmado 6 víctimas fatales, 182 heridos, 1.449 viviendas colapsadas, 1.970 averiadas y alrededor de 4.000 damnificados.