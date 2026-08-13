En imágenes | Así se vivió el impactante eclipse total que convirtió el día en noche en España

España vivió este miércoles 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total que dejó imágenes impresionantes en distintos puntos del país.

Durante unos instantes, la Luna se interpuso completamente entre la Tierra y el Sol, provocando que la luz del día desapareciera y que varias zonas quedaran sumidas en una oscuridad poco habitual para esa hora de la tarde.

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En localidades como Lodoso, en Castilla y León, cientos de personas esperaron durante horas para presenciar el momento con telescopios, cámaras, sillas y sombrillas para no perderse el espectáculo.

La emoción fue evidente cuando comenzó la fase de ocultamiento del Sol. Los aplausos y gritos de alegría aumentaron hasta que finalmente la Luna cubrió completamente el astro.

¿Cómo reaccionaron las personas al quedar el día en oscuridad?

Uno de los momentos más sorprendentes ocurrió cuando el paisaje pasó de la luz del atardecer a una oscuridad similar a la noche en cuestión de minutos.

En Lodoso, los asistentes quedaron en silencio durante la totalidad del eclipse mientras observaban la corona solar alrededor de la Luna. Después llegaron los aplausos, los gritos y la celebración.

Para muchos de los presentes era la primera vez que podían observar un eclipse total.

La experiencia también atrajo a visitantes internacionales. Entre ellos estuvo un estadounidense que viajó desde Nueva Jersey junto a su hijo y su nuera para presenciar el fenómeno. Para él, era el tercer eclipse que compartía con su hijo.

¿Dónde dejó las imágenes más sorprendentes?

La franja de totalidad atravesó diferentes territorios de España, desde Galicia hasta la costa mediterránea y las Islas Baleares, permitiendo que miles de personas fueran testigos de la desaparición momentánea del Sol.

En Tarragona, por ejemplo, los espectadores describieron el momento como una experiencia que provocó lágrimas y escalofríos. Algunos aseguraron que los colores y la transformación de la luz superaron completamente sus expectativas.

También hubo observadores en las inmediaciones de Madrid. En Colmenar Viejo, al norte de la capital, las montañas de Guadarrama quedaron brevemente bajo la penumbra mientras decenas de personas contemplaban el cielo.

¿Por qué el eclipse fue tan especial?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol y logra cubrirlo por completo desde determinados puntos de nuestro planeta.

La totalidad dura apenas unos minutos y en algunos lugares incluso menos, por lo que se trata de un fenómeno poco frecuente y de corta duración.

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Precisamente por eso, quienes tuvieron la oportunidad de observarlo llegaron desde diferentes lugares, soportaron largas horas de espera y prepararon cámaras y telescopios para guardar imágenes de un momento que, para muchos, fue sencillamente inolvidable.