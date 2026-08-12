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Equipo del fútbol colombiano pidió aplazar la Liga BetPlay tras el terremoto

Club del fútbol profesional colombiano solicitó aplazar la Liga BetPlay por el terremoto sufrido en el país.

Liga BetPlay
Foto: Dimayor

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
08:11 p. m.
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El fútbol profesional colombiano quedó en medio de un debate tras el terremoto que afectó al país. Mientras la Dimayor mantiene su intención de reanudar progresivamente las competencias, desde los clubes aparecen nuevas voces que consideran que el campeonato debería detenerse de manera indefinida.

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A la petición que ya había realizado Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas, se sumó ahora Boyacá Chicó. Su gerente deportivo, Nicolás Pimentel, aseguró que transmitió directamente a la dirigencia de la Dimayor su posición frente al momento que atraviesa el país.

¿Qué pidió Boyacá Chicó a la Dimayor?

Pimentel sostuvo que la magnitud de la emergencia justifica poner en pausa la competencia. El dirigente contó que habló con Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, para solicitarle que el torneo fuera aplazado sin establecer por ahora una fecha de regreso.

“Yo le dije al presidente de Dimayor que debíamos aplazar la liga de manera indefinida, debemos entender que lo que pasó fue un terremoto, es un evento que pega duro”, manifestó en diálogo con Zona Libre de Humo.

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La posición de Boyacá Chicó se conoce en medio de una discusión que ya había comenzado con el pedido del entrenador de Once Caldas. Así, algunos integrantes de los equipos consideran que las circunstancias del país deberían tenerse en cuenta antes de retomar completamente la actividad deportiva.

¿Qué decidió la Dimayor sobre el calendario?

Por ahora, la entidad que administra el fútbol profesional colombiano mantiene su determinación de avanzar con el calendario. El regreso de la competencia está previsto inicialmente para este viernes, con un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa BetPlay.

La decisión, sin embargo, no significa que todos los encuentros se mantengan en las fechas inicialmente previstas.

La Dimayor sí aplazó los compromisos relacionados con clubes de ciudades que se encuentran entre las zonas más afectadas por la emergencia. Los partidos correspondientes a equipos de Cali, Manizales, Armenia y Pereira fueron postergados.

En la quinta jornada de la Liga BetPlay quedaron pendientes tres encuentros: Once Caldas vs. Alianza FC, Deportivo Pereira vs. Jaguares de Córdoba y América de Cali vs. Fortaleza.

¿Continuará la Liga BetPlay pese a la emergencia?

Por el momento, sí, al menos de acuerdo con la programación que mantiene la Dimayor. La entidad contempla retomar de manera progresiva las competencias, mientras algunas voces dentro de los clubes consideran que la pausa debería ser más amplia.

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La discusión queda abierta entre quienes respaldan la continuidad del calendario y quienes creen que el fútbol colombiano debería esperar mientras el país enfrenta las consecuencias de la emergencia.

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