CANAL RCN
Economía

¿Si un terremoto destruye su hogar se cancela la deuda con el banco? Esto dice la ley

Esto ocurre legalmente con su crédito de vivienda tras un sismo. Explicamos el papel de los seguros hipotecarios y las obligaciones que mantiene con la entidad financiera.

Terremoto en Pereira Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, surge una de las preguntas más angustiantes para las familias en el país que han adquirido su vivienda a través de un crédito hipotecario o leasing habitacional: si el inmueble sufre colapso o destrucción total, ¿desaparece automáticamente la deuda con la entidad financiera?

Terremoto en Colombia: Fasecolda explica cómo reclamar el seguro por daños en una vivienda
RELACIONADO

Terremoto en Colombia: Fasecolda explica cómo reclamar el seguro por daños en una vivienda

La respuesta corta es no por el simple hecho de que el edificio se caiga, pero sí mediante la activación obligatoria de las pólizas de seguro asociadas al crédito.

El seguro de incendio y terremoto: La clave del proceso

En la legislación financiera de la mayoría de países de América Latina, las entidades bancarias exigen de manera obligatoria la contratación de dos pólizas al momento de desembolsar un crédito de vivienda: el seguro de vida (deudores) y el seguro de incendio y terremoto.

La ley prohíbe a los bancos otorgar créditos hipotecarios sin una póliza que proteja el bien inmueble frente a catástrofes naturales.

Cuando un terremoto causa la destrucción total de un apartamento, el deudor no queda liberado de su obligación de la noche a la mañana. Lo que ocurre en realidad es un proceso de indemnización.

En este, la aseguradora realiza un peritaje para certificar que el inmueble es inhabitable o colapsó por completo. Además, el seguro paga directamente al banco el saldo insoluto (lo que restaba por pagar) de la deuda hipotecaria.

Seguro todo riesgo y terremotos: ojo con lo que dice la póliza
RELACIONADO

Seguro todo riesgo y terremotos: ojo con lo que dice la póliza

Una vez la aseguradora transfiere el dinero al banco, la deuda queda completamente saldada y el deudor recibe el paz y salvo financiero.

¿Qué pasa con el dinero que usted ya había pagado?

Este es uno de los puntos que genera mayor confusión. Los seguros obligatorios vinculados al banco protegen principalmente el saldo que se le debe a la entidad, tomando como base el valor comercial de la construcción (sin incluir el valor del lote o terreno).

Si el valor asegurado del inmueble supera el saldo pendiente de la deuda con el banco, el excedente de la indemnización debe ser entregado al propietario. Por ejemplo, si un apartamento destruido estaba asegurado por 200 millones de pesos y la deuda pendiente con el banco era de 80 millones, la aseguradora pagará los 80 millones al banco para cancelar el crédito y los 120 millones restantes se entregarán al propietario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA HOY: número y signo ganador del 13 de agosto de 2026

Bancolombia

Bancolombia prepara alivios para afectados por el terremoto: habrá periodos de gracia y nuevos créditos

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Bomba en Italia: Jhon Lucumí da el salto a gigante de la Serie A por 20 millones de euros

El cafetero fue confirmado este viernes como nuevo jugador de este club.

Temblor en Colombia

Encontraron sin vida a Isabella, la última trilliza de la familia Saavedra en Cali

De los cinco integrantes de la familia Saavedra, Ana María es la única sobreviviente tras el terremoto.

Horóscopo

Horóscopo de hoy, viernes 14 de agosto: esto le espera a cada signo

Brasil

Policía de Sao Paulo recuperó grabados de Henri Matisse

Salud mental

¿Cómo cuidar la salud mental tras terremoto en Colombia?