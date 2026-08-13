Impactante video de cómo se movió el aeropuerto de Pereira durante el terremoto de 7.4

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo del 10 de agosto de 2026 fue el más fuerte de la última década en el país.

A las 7:34 de la mañana, el movimiento telúrico se sintió en todas las zonas del país y tuvo una magnitud de 7.4, con epicentro en San José del Palmar.

Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero han sido las zonas del país en las que más se han presentado afectaciones debido a que colapsaron viviendas, edificios y, desafortunadamente, se han confirmado pérdidas humanas.

El Aeropuerto Internacional Matecaña, situado en Pereira, sufrió múltiples daños y, de hecho, aún continúa sin operar y aún no se ha estipulado una fecha de reapertura.

Y es que el fuerte movimiento telúrico movió esa terminal aérea de lado a lado y todo quedó registrado en un video que se grabó desde las afueras.

Impactante video: así fue como el terremoto de 7.4 movió el aeropuerto de Pereira

Un ciudadano que se encontraba en los alrededores del aeropuerto de Pereira vivió un momento de angustia durante el sismo y mostró que toda la estructura se 'zarandeó' hasta que la tierra dejó de moverse.

En la grabación se aprecia que una parte del techo se desprendió y que algunos vidrios sufrieron afectaciones. Además, los vehículos que se encontraban parqueados también se 'tambalearon' con mucha fuerza.

Este es el balance más reciente de Asocapitales tras el terremoto de 7.4 en Colombia

Asocapitales publicó el boletín 154 e informó que el 75 % de los fallecimientos por el terremoto se concentran en las ciudades capitales.

"El balance nacional asciende a 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas. En las ciudades capitales se registran 199 fallecidos, 1.978 heridos y 156 personas desaparecidas o no localizadas", se precisó.

"Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia permanecen en alerta roja. En estas cinco ciudades se reportan, además, 220 estructuras colapsadas y miles de viviendas con diferentes niveles de afectación", se añadió.