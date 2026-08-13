Guardia de Inpec fue asesinado cerca de la cárcel de Itagüí: presuntos responsables ya fueron capturados

A primera hora del jueves, 13 de agosto, fue asesinado cerca de la cárcel La Paz de Itagüí un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Así lo dio a conocer el presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo:

“Nuevamente, las balas criminales silencian la vida de un directivo sindical de la UTP. Nuestro compañero Wilber Martínez fue víctima de la violencia a pocos metros de la cárcel de Itagüí ¡Somos víctimas y seguimos sin garantías!”.

Según conoció este noticiero, a Wilber le dispararon dos sujetos que trataron de huir en un taxi de placas WDY717, al que llegaron las autoridades, con la ayuda de las cámaras de seguridad de Itagüí.

Ambos fueron detenidos a la altura del CAI Guayabal y el arma con la que, se cree, habrían cometido el crimen fue incautada, al igual que su vehículo.

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Funcionarios del Inpec advirtieron posibles represalias ante la ola de traslados:

Una de las primeras decisiones en materia carcelaria del nuevo Gobierno fue el traslado de 117 presos de alta peligrosidad, de La Paz a otros centros penitenciarios.

Noticias RCN conoció en exclusiva la Resolución 6049 del 6 de agosto de 2026, con la que se ordenó el traslado “debido a fallas críticas de infraestructura”, en los pabellones 1 y 2, que fueron intervenidos sin conocimiento de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), para la construcción de apartamentos tipo suite, como quedó evidenciado en una visita.

Sin embargo, funcionarios del Inpec advirtieron posibles represalias por cumplir con su trabajo. En palabras de Robayo, “es evidente que estas personas no pierden su poder delincuencial dentro de las cárceles, ni siquiera cumpliendo una medida privativa de la libertad”.

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Cuatro ataques contra funcionarios del Inpec en una semana:

Una nueva ola de ataques contra funcionarios del Inpec se inició 24 horas antes del cambio de Gobierno: el jueves 6 de agosto, cuando el funcionario Efraín Quesada fue atacado de camino a la cárcel Palogordo, de Girón, en la que trabajaba.

Al día siguiente, otro funcionario del Inpec fue víctima de un ataque armado, cuando llegaba a su vivienda en el sur de Bogotá. Un hombre en moto lo abordó, le disparó en el tórax y dejó un panfleto con amenazas contra directivos de la cárcel La Picota.

Y el sábado, 8 de agosto, un tercer funcionario del Inpec fue atacado, mientras departía en un establecimiento comercial del barrio Jardín, de Ibagué, junto a su hermano. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta.