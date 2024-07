Armando Benedetti es señalado de presuntamente agredir a su esposa en España: esto se sabe

Nuevo escándalo alrededor de Armando Benedetti. El embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), fue señalado de presunta agresión contra su esposa Adelina Guerrero.

Los hechos habrían ocurrido semanas atrás en España. Por ahora, se desconocen más detalles sobre esta situación.

En su cuenta de X, Benedetti habló de esta situación, asegurando que no agredió a su esposa.

Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar. Por el bien de mis hijos, seré prudente.