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Asesinan a lideresa indígena Omaira Pancho Sanza en Inzá, Cauca

Según Indepaz, Omaira Pancho Sanza se convirtió en la lideresa número 74 asesinada en 2026.

Fotos: Archivo Noticias RCN e Indepaz

Noticias RCN

junio 24 de 2026
10:08 a. m.
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El lunes 22 de junio fue asesinada Omaira Pancho Sanza, reconocida lideresa social por su trabajo en la Mesa Municipal de Víctimas y como comunera del Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco, en el municipio de Inzá, oriente del Cauca.

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La mujer fue atacada por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones en la vereda Quiguanas.

Resguardo indígena rechaza asesinato de la lideresa Omaira Pancho

El Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco emitió un comunicado público en el que denunció el crimen y exigió acciones urgentes de las autoridades nacionales e internacionales para frenar la violencia contra comunidades indígenas y sus autoridades.

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La organización expresó solidaridad con la familia de la víctima y responsabilizó a los grupos armados que operan en la región por los hechos de violencia que afectan a la población.

De acuerdo con el informe de Indepaz, Omaira Pancho Sanza se convirtió en la lideresa número 74 asesinada en 2026. La entidad recordó que en el municipio de Inzá hacen presencia el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental-EMC y bandas locales, mientras que la jurisdicción militar corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional.

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Llamado urgente de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, mediante la alerta temprana AT 013/25, había advertido sobre el riesgo de violaciones de derechos humanos en la zona por la acción de grupos armados ilegales. Tras el asesinato, reiteró la necesidad de medidas inmediatas para proteger a líderes sociales, autoridades indígenas y comunidades en el oriente del Cauca.

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