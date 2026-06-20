19 municipios del Valle del Cauca permanecen en alerta por riesgo electoral: ¿qué responden las autoridades?

La Misión de Observación Electoral ha identificado 19 municipios del Valle del Cauca con riesgo extraordinario y moderado de cara al proceso electoral, lo que ha llevado a las autoridades departamentales a implementar un dispositivo de seguridad en la región.

Entre los municipios señalados se encuentran Jamundí, Cali, Palmira y Buenaventura, considerados zonas críticas por las autoridades electorales. Para garantizar la seguridad durante la jornada, se desplegarán cerca de 18.000 efectivos de la Fuerza Pública en los 1.152 puestos de votación distribuidos en todo el departamento del Valle del Cauca.

Riesgos electorales en el Valle del Cauca

El dispositivo de seguridad contempla dos Puestos de Mando Unificado. Uno estará ubicado en Buga, en el Centro de Emergencia y Seguridad, y otro en Cali, que estará conectado con cada uno de los municipios del departamento. Además, se intensificarán los corredores seguros, según informó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Las medidas de seguridad incluyen la implementación de ley seca, que según decreto del Ministerio del Interior, inició este sábado a las 6 de la tarde y finalizará el lunes al mediodía. En Cali específicamente, hay 352 puestos de votación habilitados, donde cerca de 4.000 uniformados de la policía velarán por el orden público.

Panorama electoral en Antioquia

La preocupación se extiende a Antioquia, donde se registraron graves hechos de violencia previo a la segunda vuelta presidencial. El asesinato de Mónica Sánchez, líder social de 54 años y presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Almendros, conmocionó a la región. Sánchez, conocida como la Concejal 14, lideró durante años causas de beneficio colectivo.

Además, la congresista electa por el Pacto Histórico, Verónica Estrada, denunció que el vehículo en el que se desplazaba por la vía Urrao-Betulia fue impactado por un disparo.

"Durante el recorrido, el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo. Las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido y se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los hechos", indicó la congresista en X.

En el Bajo Cauca antioqueño, 355 campesinos permanecen desplazados en el corregimiento de Puerto López, en El Bagre, tras huir de enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en veredas de ese municipio, así como de Zaragoza y Segovia. En Tarazá, 11 familias compuestas por 20 personas también llegaron desplazadas al casco urbano.

Antioquia cuenta con 23 municipios catalogados con riesgo extraordinario, incluidos El Bagre, Tarazá, Zaragoza, Segovia y Urrao.

Procuraduría sobre el riesgo electoral

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, habló sobre la campaña de paz que ha liderado en medio del panorama electoral que hoy el país enfrenta.

Así mismo, afirmó que han puesto en alerta a todas las autoridades nacionales para prevenir “cualquier brote de indisciplina” al finalizar la jornada electoral. Finalmente, descartó categóricamente la existencia de fraude electoral.

"Hasta ahora no hay evidencia alguna de que haya ocurrido o vaya a ocurrir fraude en las elecciones. Está demostrado con todos los auditores de los partidos, las campañas, los veedores internacionales, con recurso humano de la Registraduría y la Procuraduría", afirmó.