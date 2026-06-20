Primeras hipótesis sobre quién estaría detrás del atentado contra la congresista Verónica Estrada

La congresista electa Verónica Estrada fue víctima de un ataque armado este 19 de junio, a plena luz del día, cuando se desplazaba en una camioneta de color blanco por la vía entre los municipios de Urrao y Betulia, en Antioquia.

El vehículo blindado en el que viajaba recibió al menos un impacto de bala. Tanto la representante como su esquema de seguridad resultaron ilesos.

A través de su cuenta de X, Verónica Estrada confirmó el hecho: “Durante el recorrido el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo (...) Por fortuna mi equipo y yo estamos bien”.

Las autoridades manejan una primera hipótesis de los hechos que apuntan a la presunta participación del grupo armado con mayor presencia en el lugar del atentado.

Hipótesis del atentado contra la congresista Verónica Estrada

Las autoridades investigan la posible participación del Clan del Golfo en el atentado. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, en la zona donde ocurrieron los hechos delinque la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, perteneciente al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Esta línea investigativa cobra relevancia considerando el control territorial que ejerce este grupo armado ilegal en varios municipios del suroeste antioqueño, incluyendo áreas rurales de Urrao y Betulia.

Las investigaciones continúan para establecer la autoría del atentado y las motivaciones detrás del ataque contra la representante del Pacto Histórico.

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Detalles del atentado armado contra Verónica Estrada

Los hechos se registraron aproximadamente a las 3:00 de la tarde. en zona rural de Urrao, específicamente en el sector El Brechón, a unos 40 minutos del casco urbano.

Según información oficial, un hombre que se movilizaba en motocicleta habría disparado contra la camioneta blindada en la que viajaba Estrada junto a su equipo.

Al llegar al municipio de Betulia, el equipo de seguridad realizó la verificación del vehículo y confirmó un impacto por arma de fuego en el bumper delantero.

La congresista se encontraba en la jurisdicción realizando coordinaciones logísticas para las elecciones del próximo domingo.

La congresista publicó: "Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia (…) las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido y se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos".