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Ofrecen millonaria recompensa para esclarecer el crimen de Mónica Sánchez en Antioquia

Su asesinato ha encendido las alarmas sobre la seguridad de quienes ejercen liderazgo comunitario en la región.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
12:14 p. m.
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El asesinato de Mónica Sánchez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Almendros en Santa Bárbara, ha generado conmoción en el suroeste de Antioquia. La líder social de 54 años fue hallada sin vida en su vivienda el pasado viernes 19 de junio, con heridas de arma de fuego en la cabeza.

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Gobernación ofrece recompensa y hay dos personas individualizadas

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de 50 millones de pesos para esclarecer este crimen. El secretario de Seguridad del departamento confirmó que ya hay dos personas individualizadas como presuntos responsables.

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La Policía trasladó capacidades diferenciales de Policía Judicial e inteligencia a la zona para avanzar en las investigaciones.

Reconocida trayectoria en defensa de derechos humanos

Mónica Sánchez era una líder social ampliamente reconocida en el territorio, con décadas de trabajo en defensa de los derechos humanos de los habitantes del suroeste antioqueño.

Su asesinato ha encendido las alarmas sobre la seguridad de quienes ejercen liderazgo comunitario en la región. Las autoridades insisten en que el caso sigue en investigación y que se esperan avances en las próximas horas.

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