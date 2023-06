Así operaba el presunto feminicida serial de la estudiante Valeria Valencia en Cali

El hombre que sería responsable de casos de feminicidio en serie, fue capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, el pasado 21 de mayo. Tras una intensa investigación, se conoció un testimonio que sería clave para establecer el modus operandi de este sujeto, de nacionalidad venezolana, que estaría involucrado en al menos cuatro hechos de esre tipo, en tres países distintos.

Las autoridades siguieron el rastro de este hombre y también de quien habría sido su cómplice para cometer el crimen Valeria Valencia Osorio, una estudiante caleña de 18 años, que sostuvo una relación con este sujeto durante aproximadamente un mes; tiempo suficiente para que la enamorara y planeara su cruel asesinato.

De acuerdo con los relatos de Leidy Osorio, tía de Valeria y Norelis Vegas, sobreviviente de un ataque con arma blanca; son muchas las coincidencias, no solo sobre la presunta responsabilidad de esta persona en ambos casos, sino en la forma en la que llegó a la vida de estas dos mujeres con quien sostuvo, en su momento, una relación sentimental.

¿Quién es el presunto feminicida en serie?

Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana, que supera los 30 años. De piel triguena, de estatura media, contextura delgada, cabello oscuro, liso. Con evidentes cicatrices en el rostro y marcas de acné.

Este hombre tendría relación con cuatro feminicidios ocurridos en: Venezuela, Colombia y Ecuador.

Norelis, la sobreviviente de la presunta crueldad de este sujeto reveló que el feminicidio en el que estaría involucrado en Venezuela, que incluso informaron las autoridades al momento de su captura, sería el de la madre de los dos hijos que convivían con él cuando mantenía un noviazgo con Valeria, en Cali.

La confesión de Norelis coincide con la de Leidy al indicar la forma en la que se acercaba a sus víctimas, la alevosía con la que cometía los crímenes y lo que hacía con los celulares de sus parejas después de asesinarlas.

Siguiendo la coronología de ambos casos, podría tratarse de un feminicida en serie que, bajo la fachada de un migrante trabajador y un hombre enamorado, lograba manipular a sus víctimas para acabar con sus vidas.

¿Cómo operaba el presunto feminicida en serie?

Tanto en la vida de Norelis como la de Valeria este hombre llegó a vivir cerca de su residencia. En Cúcuta y en Cali, respectivamente. En ambos casos comenzó a frecuentarlas, hasta que al cabo de unas semanas logró establecer una relación con cada una de ellas.

Cuando Norelis inició su relación con este sujeto, dice que aunque no mostraba actitudes agresivas, pese a que convivían juntos, si era posesivo: "él me llevaba y me buscaba en el trabajo. Era celoso, sí".

Al poco tiempo, el presunto feminicida emigró a Ecuador, pero a los meses regresó y se estableció nuevamente con Norelis y los hijos de cada uno en Chocó. Él ejercía trabajos de ayudante de construcción, mientras que ella trabajaba en un restaurante. Ambos decidieron irse a probar suerte en Ecuador. Viajaron con la sobrina de ella y su novio, además de niño de 11 años de este sujeto.

En el camino, de manera inesperada, atacó con un cuchillo a Dariana Nayesmi Guédez, la sobrina de Norelis, a quien le propinó 18 puñaladas que acabaron con su vida. Luego, le ordenó al novio de la joven que atacara a su pareja, quien recibió cinco puñaladas en el cuello y la cabeza, después de que ambas fueran lanzadas desde lo alto de un puente. Tras el hecho, huyeron del sector Puente Quebrado, en Obando, Valle del Cauca.

Una situación similar vivió Valeria. Aunque había terminado su relación con este hombre días a atrás, su historia lamentablemente no terminó ahí.

Valeria habría sido sacada de su casa engañada por quien es señalado de ser el cómplice de su crimen. Fue llevada a un lugar público, a escasos metros del centro comercial Rio Cauca, en Cali, donde según un prueba reina que manejan las autoridades, esta persona atacó a la joven con un arma blanca, produciéndole 19 heridas que la llevaron a la muerte.

La estocada final en los feminicidios

Pero este modus operandi, en ambos casos, no habría sido suficiente para el presunto feminicida. También se habría quedado con los celulares de ellas. En el caso de Norelis, tras dejarlas, al parecer muertas debajo de un puente, se comunicó con la familia para hacerse pasar por ellas y pedirles dinero para poder llegar a Ecuador. Dinero que efectivamente le fue entregado: "ellos se hicieron pasar por nosotras y se quedaron con mucha plata", aseguró Norelis.

Con Valeria habría hecho algo similar, aunque no para pedir dinero, sí para tratar de desviar la atención sobre el paradero de la joven, diciendo incluso que estaba embarazada y que esa era la razón por la que se había ido. Pero horas más tarde, le escribió desde el WhatsApp de su víctima hasta a sus amigas, para justificar el hecho.

Al pasar los días, semanas e incluso meses de estos dos casos, a través de perfiles falsos en redes sociales, les escribió nuevamente tanto a Leidy, la tía de Valeria, como a Norelis, cuando se enteró que estaba viva.

