Otra víctima del presunto feminicida de Valeria Valencia confesó cómo sobrevivió a su ataque

Un monstruo. Así definió Norelis Vegas al hombre con el que tenía una relación y quien sin motivos le arrebató la vida a su sobrina de 19 años, frente a sus ojos.

La venezolana que ahora tiene 35 años reconoció el rostro del hombre que es señalado de haber asesinado de 19 puñaladas a Valeria Valencia, a escasos metros del centro comercial Río Cauca, en Cali.

Tras la captura de este sujeto, gracias al rastreo de la sim card del celular de la estudiante caleña, los investigadores lograron dar con su paradero. Aunque hay pruebas contundentes que apuntan a que sería el feminicida de Valeria, el testimonio de Norelis, una sobreviviente de la crueldad de este hombre, podría ser determinante para su judicialización.

Las autoridades establecieron que este hombre, exnovio de Valeria y expareja de Norelis, estaría involucrado directamente en otros dos feminicidios, uno en Venezuela en 2014 y otro en Ecuador en 2017.

Pero, al parecer no se le relaciona con el feminicidio de Dariana Nayesmi Guédez, quien fue atacada con arma blanca, junto a Norelis Vegas, su tía, debajo del Puente Quebrado, en Obando, Valle del Cauca, el 12 de enero de 2020.

En contexto: Las pistas clave que llevaron a la captura de los presuntos feminicidas de Valeria Valencia

La historia de Norelis y el presunto feminicida

NoticiasRCN.com conoció en exclusiva el doloroso testimonio de Norelis, una mujer de origen venezolano, de Barquisimeto, estado Lara, quien coincidió con este sujeto en Cúcuta, Norte de Santander. Eran vecinos. Y con el paso de los días comenzó a frecuentarla, hasta que estableció una relación sentimental con ella. Tal cual como lo hizo con Valeria, hace algunos meses.

Norelis contó que era un hombre celoso, la llevaba y la buscaba en el trabajo. Aunque tenían discusiones, nunca mostró indicios de lo que era capaz de hacer.

Cuando tenían algunos meses juntos, el hombre decidió emigrar a Ecuador, pero al poco tiempo regresó y se estableció con ella en el departamento de Chocó, junto a sus dos hijos, que habrían quedado a su cargo, tras la muerte de la madre en Venezuela. Este sería el feminicidio de 2014 que le responsabilizan.

Este hombre le habría dicho a Norelis que a la madre de los niños “la mataron unos enemigos que él tenía en Valencia”.

Pero unas semanas más tarde, en vista de que las condiciones laborales no eran las mejores para mantener a los dos hijos de este sujeto y a los seis niños de Norelis, decidieron irse a Ecuador, pero no tenían los recursos para hacerlo.

Norelis no emprendió su viaje solo con el presunto feminicida, sino que iban acompañados por el niño mayor de este sujeto, de unos 11 años, la sobrina de la mujer, de 19 y su novio, un amigo de este hombre, con quienes convivían en Chocó.

Tras caminar un largo trayecto desde el día anterior, sobre las 6:00 de la mañana del 12 de enero, este hombre y su amigo cometieron el crimen que marcó su vida para siempre.

El feminicidio del que fue testigo Norelis

Cuando amanecía el 12 de enero de 2020, después de una larga caminata durante toda la noche, Dariana, la sobrina de Norelis, le pidió que la acompañara cerca del puente a orinar. Pensaron en bajar parte del precipicio del puente para evitar ser vistas por los carros que transitaban por la autopista, cuando inesperadamente cambiaron los planes:

“Cuando íbamos a comenzar a bajar, ellos nos lanzaron y nosotras caímos abajo. No nos podíamos mover”.

De acuerdo con el crudo relato de Norelis, el novio de su sobrina y su pareja “bajaron corriendo a hacer que nos iban a ayudar. Mi sobrina gritaba ‘ayuden primero a Nore que no se puede mover’, pero yo les decía que primero la levantaran a ella”

“El novio cargó a mi sobrina, y a lo que se la puso en las piernas, mi pareja le empezó a dar las puñaladas. 18 en total. Esto pasó en frente mío y del hijo de él que tenía 11 añitos”.

“Es que a mí no me cabe en la cabeza por qué la mató si él era mi pareja, no la de ella. No entiendo qué motivo tendría para hacerle eso”.

Él estaba de espaldas a mí, concentrado atacándola. Ella gritaba, pero luego no la escuché más y la tiraron al monte

Norelis recuerda que su pareja le dio la orden al novio de su sobrina para que la atacara con el mismo cuchillo que acabó con la vida de Dariana.

“Él se me vino encima con el cuchillo y me empezó a apuñalar, con el brazo que podía mover, no sé de dónde saqué fuerzas y le agarré el cuchillo. Se levantó, me tiró una piedra en la cabeza y me dio la puñalada en la cabeza. Ahí perdí el conocimiento”.

Tres días después, el 15 de enero, las autoridades hallaron la macabra escena. Inexplicablemente Norelis sobrevivió a cinco puñaladas en el cuello y el cráneo. Su sobrina murió desangrada.

Norelis quiere reconocer frente a la Fiscalía el rostro del hombre que presuntamente suma una lista de feminicidios, y que recientemente fue capturado por las autoridades por el crimen de Valeria Valencia, pero no tiene los recursos para costear el viaje desde Venezuela a Cali, donde se llevan a cabo las diligencias judiciales de este caso.

Por ahora, el crimen de Dariana Nayesmi Guédez sigue en la impunidad.