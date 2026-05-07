Así opera el mercado ilegal de placas falsas en Bogotá: las entregan en menos de dos horas

La falsificación de placas en Bogotá se ha convertido en un fenómeno que preocupa a las autoridades. Una investigación exclusiva de La FM evidenció cómo en sectores de la capital operan talleres clandestinos que fabrican matrículas falsas para carros y motos en cuestión de horas, sin exigir documentación y con costos que rondan los $150.000.

De acuerdo con el recorrido realizado por el equipo de La FM en zonas como Las Nieves y Paloquemao, el acceso a una placa falsa resulta más sencillo de lo que muchos imaginan. Trabajadores de estos establecimientos aseguran que el proceso puede tardar entre una y dos horas y que las piezas terminadas son similares a las expedidas oficialmente por la Secretaría de Movilidad.

Uno de los hallazgos muestra que en estos lugares las placas son fabricadas de manera casi industrial. Según testimonios recogidos durante la investigación, la demanda no solo proviene de conductores que buscan evitar comparendos o controles de tránsito, sino también de estructuras delincuenciales interesadas en “gemelear” vehículos para continuar cometiendo delitos sin ser identificados.

¿Cómo operan los talleres de placas falsas en Bogotá?

La investigación periodística evidenció que los talleres clandestinos funcionan sin mayores restricciones. En estos lugares no solicitan papeles ni verifican antecedentes del vehículo; únicamente reciben el dinero y elaboran la matrícula. Un trabajador consultado afirmó que muchas personas recurren a estos servicios debido a las dificultades que enfrentan para tramitar duplicados legales ante las autoridades.

Algunos motociclistas manifestaron que los retrasos en la expedición formal de matrículas afectan directamente su sustento económico. Varios conductores señalaron que dependen de sus motos para trabajar y que no pueden detener sus actividades durante varios días mientras resuelven trámites administrativos.

¿Cómo identificar una placa falsa o gemeleada?

Daniel Rojas, subintendente de la SIJIN y experto en identificación de automotores, explicó a La FM que existen detalles que pueden ayudar a reconocer una placa falsa. Entre ellos mencionó el brillo de la pintura, los acabados y otras características físicas que permiten diferenciar una matrícula original de una alterada.

Por su parte, Xiomara Bohórquez, magíster en Investigación Criminal de la universidad Manuela Beltrán, recomendó revisar cuidadosamente los antecedentes de vehículos de segunda antes de comprarlos. Según explicó, una señal de alerta puede ser que la placa luzca demasiado nueva frente al estado general del carro o la motocicleta. También pidió verificar tornillos recientes, ausencia de marcas de uso o modificaciones visibles en el respaldo de la matrícula.