Federico Valverde rompió el silencio tras presunta pelea en Real Madrid

Federico Valverde se pronunció luego de la polémica generada por una presunta pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni el Real Madrid. El mediocampista uruguayo publicó un extenso mensaje en redes sociales donde negó agresiones físicas y explicó lo ocurrido en el vestuario merengue.

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La situación se conoció después de que medios españoles reportaran un fuerte cruce entre ambos futbolistas tras una práctica del equipo. El club también confirmó que Valverde sufrió un corte en la frente y deberá permanecer en reposo durante casi dos semanas.

¿Qué dijo Federico Valverde sobre la pelea en Real Madrid?

En una historia publicada en Instagram, Federico Valverde aseguró que el incidente se produjo por la tensión acumulada durante la temporada y aclaró que no hubo golpes entre él y Tchouaméni.

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, expresó el volante uruguayo.

El futbolista también dejó una frase que generó repercusión en redes sociales: “Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento”, insinuando que información interna del vestuario fue filtrada.

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Valverde explicó que durante la discusión golpeó accidentalmente una mesa, lo que le produjo una herida en la frente que obligó a una revisión médica protocolaria. Además, insistió en que ni él ni su compañero se agredieron físicamente.

¿Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni en Real Madrid?

El episodio ocurrió en medio de un complejo momento deportivo para el conjunto español, que quedó eliminado de la Champions League y atraviesa una temporada sin títulos importantes.

Según el propio Valverde, el desgaste físico y mental del plantel influyó en el altercado. El uruguayo afirmó sentirse frustrado por el rendimiento colectivo y lamentó que la discusión afectara su imagen pública.

“Lo siento de corazón porque me duele la situación y el momento que estamos pasando”, escribió el mediocampista, quien también aseguró estar dispuesto a colaborar con cualquier decisión que tome el club.

El comunicado del jugador se conoció pocas horas después de que la directiva del Real Madrid emitiera información médica sobre su estado físico.

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Por ahora, el club español no anunció sanciones contra los futbolistas involucrados, mientras la polémica continúa creciendo en medios y redes sociales.