"Las tutelas llegan con solo 5 días para resolverles": grave denuncia por plataforma tecnológica de la rama judicial

Según Asonal judicial, el sistema de Alfresco de la rama es un verdadero caos que está provocando una congestión nunca vista en los juzgados del país, que puede llegar incluso a afectar a la ciudadanía que interpone tutelas y por las complicaciones del sistema no estarían siendo falladas en el plazo razonable de la ley afectando derechos fundamentales.

Escándalo

Johana Pimiento es la directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es la encargada de todo lo relacionado a plataformas y tecnología de la rama judicial, para que sean efectivas y cercanas al ciudadano, sin afectar el trámite judicial, sin embargo, el sindicato más importante de la rama judicial, en cabeza de su presidente Diego Escobar hace esta delicada denuncia.

“Al interior de la rama judicial tenemos muchos problemas en particular el desarrollo tecnológico para la rama bajo el entendido de agilizar y dinamizar los procesos judiciales. Tenemos dificultad con la intermitencia de las plataformas electrónicas que nos han entregado en este caso Alfresco a nivel nacional”.

Escobar es contundente al afirmar que esta falla tecnológica esta afectando a los despachos de todo el país. “La plataforma no responde no permite el ingreso de archivos no permite el traslado de procesos entre jurisdicciones y esto genera una congestión interna de los juzgados en todo el país”.

Uno de los temas que ha sido pionero desde la Constitución Política es la tutela, la gravedad en la falla tecnológica de la rama es tan grave que ese derecho fundamental de vería afectado según Asonal.

“Para los usuarios, abogados litigantes personas que presentan demandas, acciones de tutela que eso es un tema muy delicado solamente las tutelas llegan con un plazo de resolver de 5 días cuando la ley expresa y la constitución en primera instancia 10 días para fallar, pero con la congestión de estos sistemas llegan 5 días después de radicadas”.

En torno a eso lo más grave es que la ciudadanía podría ver sus tramites afectados por esto. “La gente se desespera de ese proceso, no sabe cómo revisarlo desde las plataformas lo mismo sucede con los abogados litigantes pues está generando graves problemas”, concluyó.

Al respecto, el presidente de la Red de Veedurías instauró una queja formal contra la persona encargada de la tecnología en la rama.

“La red de veedurías de Colombia radicará queja formal contra la señora Johana Pimiento quien es la directora de la unidad de transformación digital e informática de la rama judicial, por los gravísimos problemas que acusa el sistema de gestión documental electrónica llamada Alfresco de la rama judicial".

Puso en evidencia que estas plataformas adquiridas por la rama judicial son de un millonario crédito internacional que debe analizar estas falencias.

“Está afectando los trámites judiciales en que los atores principales la ciudadanía demora en sus trámites, la respuesta de los despachos judiciales se retrasa y se pospone. Se recarga la actividad de los operadores judiciales y el ultimas se genera un detrimento patrimonial derivado de unos créditos de 100 millones de dólares para este propósito adquiridos por el banco mundial”.