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Indignante: dos vehículos aplastaron a una iguana dentro de una universidad en Cali

Las imágenes muestran el instante cuando el animal quedó tendido en el suelo sin recibir atención por parte de los conductores.

Foto: Captura pantalla IG @andrespreciadop
Foto: Captura pantalla IG @andrespreciadop

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
04:30 p. m.
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Hay gran consternación entre la comunidad estudiantil de la Universidad Icesi ya que, en las horas más recientes, han circulado imágenes en donde se observa el instante en el que un vehículo atropella a una iguana que se encontraba caminando dentro del campus de la institución académica.

Sin embargo, minutos después de que el animal queda herido, otro vehículo vuelve a aplastarlo mientras, al parecer, este se estaciona en dicha zona.

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¿Qué pasó con la iguana atropellada en la Universidad Icesi?

Según la denuncia, compartida por el activista Andrés Preciado en sus redes sociales, el reptil habría perdido la vida a causa de las graves lesiones que sufrió por el aplastamiento en simultáneo de los dos vehículos. Así mismo, estudiantes habrían dado a conocer que ninguno de los conductores auxilió al animal que quedó tendido en la vía.

Aunque no se conoce la identidad de las personas que atropellaron al animal, el activista manifestó que se podría tratar de dos estudiantes de la universidad.

“Le solicitamos a la Universidad Icesi que tome cartas en el asunto con estos dos estudiantes que no representan a la institución. Muchos otros estudiantes se han comunicado conmigo y me han escrito por la magnitud de este evento”, aseguró Preciado.

Por su parte, la Universidad Icesi emitió un comunicado al respecto en donde manifestaron su rechazo por los hechos ocurridos. Así mismo, compartieron imágenes de sus instalaciones en donde hay señalización que alerta sobre cruces por parte de fauna silvestre.

“Queremos recordar a la comunidad que transita en el campus la importancia del cuidado y protección de la fauna que nos acompaña. La Universidad Icesi rechaza lo ocurrido con una de las iguanas del campus y ratifica su compromiso con su preservación”, añadió la institución.

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Leyes que protegen la fauna silvestre en Colombia

Según la ley 211 de 2021, los delitos contra la fauna silvestre en Colombia son castigados con penas de 48 a 135 meses en prisión y multas de hasta 40.000 SMMLV.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva se contempla cuando la conducta se comete contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas, en período de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano.

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