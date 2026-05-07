Venezuela reconoce la muerte del preso político Víctor Hugo Quero un año después de su fallecimiento

El Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela confirmó este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida hace nueve meses, tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia.

El comerciante de 51 años había sido arrestado el 3 de enero de 2025 bajo acusaciones de terrorismo y fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, según denunció su defensa.

Madre exige prueba de ADN

Carmen Navas, madre de Quero, fue trasladada por las autoridades al Parque Memorial Jardín La Puerta, en Caracas, donde se encuentra la tumba de su hijo. Allí colocó un ramillete de flores y pidió que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo. Durante todo el tiempo de detención, Navas lo buscó sin éxito en distintas cárceles y nunca logró verlo.

RELACIONADO CIDH denuncia cifras que no cuadran y libertad vigilada de presos políticos en Venezuela

El comunicado oficial señala que Quero falleció el 24 de julio de 2025 a las 11:25 pm por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. El documento añade que fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

Críticas de ONG y denuncias de ocultamiento

El Ministerio aseguró que el detenido “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”, razón por la cual se procedió a su inhumación el 30 de julio de 2025 “en cumplimiento de los protocolos de ley”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la versión oficial.

“Es un caso gravísimo”, declaró Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, a la AFP. “El propio comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios es por sí indignante, porque indican que él no había informado sobre vínculos filiatorios y que nadie lo fue a visitar (...) La madre llevaba un tiempo largo buscándolo y nadie le decía nada”.

El caso de Quero refleja la situación de muchas familias venezolanas que permanecieron meses sin noticias de sus seres queridos tras ser detenidos, recorriendo prisiones en busca de información y recibiendo respuestas tardías o nulas de las autoridades.