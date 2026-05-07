Aumentan operativos en TransMilenio contra vendedores informales: así serán las multas

La Alcaldía de Bogotá reforzó los operativos contra las ventas informales dentro de estaciones y buses de TransMilenio, especialmente en la troncal de la avenida Caracas, uno de los corredores con mayor flujo de pasajeros en la capital.

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Las autoridades aseguraron que los controles buscan recuperar el orden dentro del sistema de transporte masivo, mejorar la movilidad de los usuarios y fortalecer la seguridad en estaciones y articulados.

Los operativos son liderados por la Secretaría Distrital de Seguridad, en conjunto con la Policía de Bogotá, gestores de convivencia y personal de TransMilenio.

Según explicó el Distrito, muchas de estas intervenciones se enfocan en personas que ingresan al sistema con mercancías, objetos voluminosos o elementos que terminan bloqueando zonas de paso dentro de estaciones y buses.

¿Qué está prohibido dentro de TransMilenio?

De acuerdo con el manual del usuario, está prohibido ingresar mercancías destinadas para ventas no autorizadas, además de carros de mercado, exhibidores, canastos, muebles, neveras y otros objetos similares.

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Tampoco está permitido movilizar artículos sobredimensionados que superen los 60 centímetros de alto, 40 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho.

Durante los operativos realizados en el centro de la ciudad, las autoridades bajaron de algunos articulados a personas que transportaban objetos grandes y evitaron el ingreso de otras que pretendían entrar con elementos no permitidos.

“En el sistema hay reglas claras que prohíben el ingreso de mercancías para venta y de objetos que obstruyan la movilidad. Estos controles buscan hacer cumplir el manual del usuario y garantizar la seguridad de todos”, aseguró el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Esta es la multa por ventas informales en TransMilenio

Las personas sorprendidas realizando ventas informales dentro del sistema pueden recibir una sanción contemplada en el Artículo 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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La infracción corresponde a una Multa Tipo 1, equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

Con el salario mínimo fijado para 2026 en $1.750.905, el valor aproximado de esta sanción ronda los $233.000 pesos.

Además de los controles, las autoridades adelantaron jornadas pedagógicas para promover el autocuidado y la convivencia dentro del sistema.