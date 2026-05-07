“Has hecho historia”: J Balvin celebra su cumpleaños con sentida reflexión sobre su salud mental

No cabe duda de que José Osorio se ha catapultado como uno de los exponentes de la música colombiana ante el mundo entero, pues ha sido reconocido como la figura colombiana del siglo XXI por Billboard y se encuentra dentro de los artistas más escuchados en el mundo dentro de plataformas como Spotify.

Este jueves 7 de mayo el paisa se encuentra celebrando su cumpleaños número 41 en compañía de su familia, esposa e hijo, mientras se prepara para uno de los lanzamientos más esperados de su carrera artística.

J Balvin hace reflexión por su cumpleaños

Osorio no solo se ha convertido en la figura urbana más grande de Colombia, sino que también ha sido uno de los primeros artistas del género en hablar abiertamente sobre la salud mental y la realidad psicológica detrás de una exigente carrera como la suya.

Por esto, durante su día especial, el intérprete de ‘Tonto’ tomó las historias de su cuenta en Instagram, plataforma de la que estuvo alejado por un poco más de un año, para compartir una sentida reflexión sobre su vida y la importancia real de lo que ha logrado más allá de la fama y el éxito.

Dentro de su mensaje resaltó la trascendencia de soportar la exigencia y presión que se vive dentro del medio. Pese a que ha conocido la gloria, también ha manifestado vivir en medio de la oscuridad. Por esto, recalcó que su carrera actual no tiene como fin demostrarle “nada a nadie ya”.

“Has conocido la gloria y también la oscuridad. Has sentido amor masivo y momentos de soledad profunda. Y aunque a veces tu mente te hace creer que no es suficiente (...) mírate bien: has hecho historia”.

“Pero lo más bonito no es eso. Lo más bonito es que todavía tienes corazón. Todavía te emocionas. Todavía buscas sanar, crecer. No tienes que demostrarle nada a nadie ya. Ahora el reto es disfrutar, respirar, vivir, amar sin miedo, dormir tranquilo”.

Aunque recalcó que todavía tiene trabajo, su concepto verdadero del éxito es “sentir paz” dentro de su propio ser.

“La vida me dio muchísimo, sí. Pero también me enseñó que la salud mental, la paz y el amor real no se negocian. Sigue siendo ambicioso, pero no te olvides de ser feliz también”, finalizó.

Valentina Ferrer celebra el cumpleaños de J Balvin

A la celebración también se sumó la modelo Valentina Ferrer, esposa y madre del hijo de José Osorio, quien compartió detalles del festejo por su cumpleaños en donde se exaltó la decoración dentro de su vivienda y una sentida carta hecha por su pequeño hijo Río.