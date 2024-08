Nueva forma de comunicación del Clan del Golfo para evadir a las autoridades

En operaciones militares se descubrieron audios del Clan del Golfo que evidencian las nuevas formas de comunicación de este grupo para evadir a la autoridades.

En recientes operaciones militares contra el Clan del Golfo, inteligencia identificó una nueva forma de comunicación de este grupo armado para evadir a las autoridades. En audios recopilados por las autoridades, se pudo identificar esta táctica.

En el primer audio se escucha cómo miembros de este grupo armado hablan de armas de fuego: “Por ahí he comprado municiones de 5 como 3000 titos porque sabía que no teníamos como unas canonitas ahí como ocho canalitas de siete 62 me las bajan esta semana”.

Así es como el Clan del Golfo habla de las menores reclutadas

En audios como este, en donde hablan de la compra de armas, o este otro, en donde se refieren a las menores reclutadas como mulas:

“Le mandé cuatro mulas, las otras dos mulas no me las consiguieron, pero por ahí ya compraron unas, entonces faltan otras. Me las van a mandar apenas lleguen las otras dos mulas yo se las hago llegar”.

Las autoridades pudieron identificar que los cabecillas del Clan del Golfo dejaron de comunicarse por llamadas o chats para evitar interceptaciones. Ahora lo hacen mediante audios grabados, los cuales envían en dispositivos USB hasta los otros campamentos.

Clan del Golfo y sus operaciones con la droga

Esto dicen en el segundo audio: “Yo ya estoy trayendo reina, o sea comida 100% buena. Estoy comprando y que pase el baño María ese la de los mexicanos, esos yo ya por ese lado me puse las pilas. Imagínate que estos días es un viaje de 2000 y punta y lo que me salieron fueron 10 bajitos apenas”, aquí, refiriéndose a cargamentos de droga.

Estos audios recopilados por las autoridades evidencian un retroceso que contradictoriamente, dicen las Fuerzas Militares, les daba ventaja hasta ahora, pero que ya tienen clara esta nueva modalidad de comunicación.