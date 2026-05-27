Así son los operativos para transportar el material electoral en Colombia

Faltan cuatro días para las elecciones presidenciales en Colombia y las autoridades avanzan en los operativos para garantizar tanto la seguridad de los comicios como la distribución del material electoral en todo el país.

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En medio de las recientes denuncias hechas por el presidente de la República sobre presuntas irregularidades con material electoral en el municipio de Chinú, Córdoba, la Registraduría aseguró que la entrega avanza con normalidad y bajo acompañamiento de las autoridades.

Precisamente, la Policía de Tránsito y Transporte confirmó el inicio de un amplio dispositivo de seguridad para custodiar el traslado del material electoral hacia distintos municipios de Cundinamarca. Desde la dirección de esta unidad se coordina el operativo que busca asegurar la llegada de los elementos necesarios para la jornada democrática del próximo domingo.

¿Cómo se garantizará la seguridad del material electoral en Cundinamarca?

El comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Mauricio Herrera, explicó que fueron desplegados más de 500 uniformados en 10 corredores viales y 30 zonas de prevención en el departamento. Según indicó, el objetivo es custodiar 28 rutas por las que será transportado el material electoral con destino a las 116 cabeceras municipales.

El oficial detalló que el acompañamiento incluye no solo a las unidades de tránsito y transporte, sino también a estaciones de Policía ubicadas en los corredores viales y a diferentes especialidades de la institución. De esta manera, las autoridades buscan garantizar condiciones de seguridad durante todo el recorrido del material electoral.

Herrera señaló además que la Policía Nacional ya venía realizando acompañamientos desde la semana pasada en distintos destinos nacionales y que este miércoles corresponde el despliegue enfocado en Cundinamarca. El material electoral, según explicó, llegará durante la misma jornada a las cabeceras municipales.

¿Cuándo llegará el material electoral a las zonas rurales?

Las autoridades informaron que la distribución hacia las zonas rurales está prevista para el próximo sábado, un día antes de las elecciones. El propósito es que todo el material quede instalado oportunamente en los puestos de votación habilitados en las regiones más apartadas del departamento.