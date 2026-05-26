Ansiedad, estrés y curiosidad: estudio reveló las causas detrás del consumo constante de cigarros electrónicos

La popularidad de los vaporizadores o cigarrillos electrónicos se ha incrementado especialmente entre los más jóvenes. Por esto, organizaciones como la OMS han advertido sobre las consecuencias para la salud relacionado al consumo de estos productos.

Pero hoy las investigaciones no solo se han centrado en evidenciar las consecuencias de fumar estos cigarrillos ya que también se han interesado en encontrar las causas principales que llevan a los más jóvenes a consumirlos.

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¿Qué genera el consumo de los cigarrillos electrónicos?

Una encuesta realizada por el Programa de Terapia Respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán encontró que los sabores, la curiosidad y factores relacionados con estrés o ansiedad aparecen entre las principales percepciones y motivaciones asociadas al consumo de cigarrillo y vapeadores.

Aunque el 60.8% de los encuestados aseguraron nunca haber consumido cigarrillo tradicional ni vapeadores, los resultados también muestran que el 39.2% sí los ha probado, al menos alguna vez.

Para Luz Adriana Ausique, investigadora y directora del Programa de Terapia Respiratoria, los datos reflejan un fenómeno que va más allá del consumo actual.

“Aunque se pudo identificar que 9 de cada 10 encuestados no consumen actualmente ninguno de los dos productos, existe un grupo significativo que ya tuvo contacto previo con estas sustancias. La experimentación representa un factor de riesgo importante para consumo futuro y dependencia nicotínica”.

La curiosidad y la experiencia social se ha convertido en uno de los factores principales, pues el 36% respondió que ocurrió “solo por curiosidad”, mientras que un 23.2% aseguró que fue en una fiesta o reunión. Otro 23.2% indicó que ocurrió en el colegio y un 7.2% en la universidad.

Así mismo, el 41% de los encuestados afirmó haber consumido estos productos por los sabores que las marcas presentan por medio de estos. Así mismo, el 9% aseguró tener la percepción de que los cigarros electrónicos generan menores riesgos para la salud que los cigarros convencionales de nicotina.

“Lo anterior muestra que los sabores y el componente recreativo son actualmente los mayores atractivos del vapeo. Epidemiológicamente, este hallazgo es relevante porque coincide con evidencia internacional que muestra cómo los dispositivos saborizados aumentan la aceptación en jóvenes”, manifestó Ausique.

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¿Cuál es la relación entre la ansiedad y los vaporizadores?

El 25.9% considera que algunas personas siguen fumando o vapeando porque ayuda con la ansiedad o el estrés. Otro 23.7% cree que continúan porque “todavía no sienten efectos negativos”, mientras que un 20.7% considera que dejarlo resulta difícil.

Finalmente, el 20,1% considera que estos dispositivos generan dependencia por lo que se ha hecho especial énfasis en el impacto de las estrategias de marketing que estarían reduciendo la percepción del daño de dichos productos.