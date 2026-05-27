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Lo asesinaron para robarle una patineta eléctrica: tras casi un año cayó uno de los presuntos responsables

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura del señalado de asesinar a un hombre de 59 años durante un robo en el norte de Bogotá.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
07:11 a. m.
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La Policía Metropolitana de Bogotá presentó este miércoles los resultados de una ofensiva contra estructuras vinculadas con homicidios y hurtos agravados en la capital. De acuerdo con las autoridades, fueron capturadas 74 personas en medio de investigaciones adelantadas durante el último mes por la Sijín.

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Entre los detenidos se encuentra uno de los hombres señalados de participar en el asesinato de un ciudadano de 59 años identificado como Enrique Medina Rojas, quien se movilizaba en una patineta eléctrica en el norte de Bogotá. El caso ocurrió el pasado 30 de julio sobre la carrera 11 con calle 106, hacia las 9:30 de la noche.

¿Quién es el capturado por el asesinato del hombre en patineta eléctrica en Bogotá?

Según la información entregada por las autoridades, la víctima fue interceptada por dos hombres que presuntamente intentaron robarle la patineta eléctrica. Durante el asalto, el ciudadano resultó gravemente herido y quedó tendido sobre la vía mientras pedía ayuda.

Al lugar llegó una auxiliar de Policía y posteriormente el hombre fue trasladado a la Fundación Santa Fe. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

La familia de la víctima había solicitado a las autoridades revisar cámaras de seguridad y fortalecer la presencia policial en el sector para avanzar en las investigaciones y esclarecer el crimen.

Casi un año después de los hechos, se confirmó la captura de uno de los señalados de participar en el homicidio. Ahora, será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización y determinar su responsabilidad en este hecho de violencia en la capital.

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