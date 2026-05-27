Ataque con explosivos contra batallón en Riohacha deja 12 militares heridos

Una fuerte explosión despertó en la madrugada de este miércoles a los habitantes de Riohacha, en La Guajira, luego de un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, ubicado sobre la Troncal del Caribe, en la salida hacia Maicao.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Ejército Nacional, el atentado dejó al menos 12 militares heridos y generó graves daños en la infraestructura de la unidad militar. Las autoridades señalan que el ataque habría sido perpetrado por integrantes del ELN mediante artefactos explosivos artesanales lanzados contra el batallón.

Uno de los explosivos impactó directamente la zona de dormitorios de los uniformados, provocando daños en habitaciones, baños y parte de la fachada principal de las instalaciones militares. La onda explosiva también alcanzó viviendas cercanas, causando momentos de pánico entre los residentes del sector.

Habitantes de la zona relataron que la detonación sacudió puertas, ventanas y techos de varias casas cercanas al batallón. Algunas familias salieron en plena madrugada por temor a nuevos ataques o a la presencia de otros explosivos en el área.

Más operativos de inspección y verificación en la zona

Tras la emergencia, unidades del Ejército y agentes de la Sijín iniciaron operativos de inspección y verificación en los alrededores para descartar la presencia de más artefactos explosivos. Las autoridades mantienen restringido el tránsito sobre este tramo de la Troncal del Caribe mientras avanzan las labores de seguridad y desactivación.

En un comunicado oficial, el Ejército rechazó el atentado y aseguró que este tipo de acciones “ponen en riesgo la integridad de la población civil y afectan la tranquilidad del pueblo guajiro”.

Procurador rechazó el atentado

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó el atentado terrorista registrado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, en Riohacha, que dejó 12 soldados heridos y puso en riesgo a la población civil.

El jefe del Ministerio Público exigió a las autoridades avanzar en la captura y judicialización de los responsables, e hizo un llamado para garantizar la vida y la integridad de todos los colombianos.

Las tropas de la Primera División continúan desplegadas en la zona junto a la Policía Nacional para reforzar la seguridad y avanzar en las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables del ataque.