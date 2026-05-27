Madre clama justicia por asesinato de su hija Cathie Verónica en Mosquera

La señora Mariane Camila Vicoli denunció el asesinato de su hija Cathie Verónica, ocurrido en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Según su testimonio, la joven fue atacada el 9 de abril por dos hombres que se movilizaban en motocicleta cuando regresaba a su barrio cerca de las 8:30 de la noche, en compañía de su novio.

Gravemente herida, fue trasladada a Bogotá, donde falleció al día siguiente por la gravedad de las lesiones. La madre relató que su hija, quien era rescatista de animales, había estado en un grupo de oración en Funza antes de regresar a casa. “Ella me llamó y me dijo que ya estaba en el barrio, pero minutos después su celular se apagó y nadie me informó lo que estaba pasando”, recordó con dolor.

Un doloroso caso

Mariane Camila Vicoli asegura que desde el 10 de abril, día en que murió su hija, ha tenido que insistir ante la Fiscalía y otras entidades para que se avance en la investigación. Señala que los agresores fueron captados en videos, pero hasta ahora no ha recibido información sobre su identificación o captura.

Clamor de justicia

La madre denuncia que los investigadores del CTI solo realizaron diligencias iniciales y luego no hubo más contacto con la familia. Ante la falta de respuestas, acudió a la Personería y a medios de comunicación para exigir celeridad en el proceso.

RELACIONADO Video del momento en el que sacan el cuerpo desmembrado del profesor Kevin Santiago Ángel en una maleta

“Mi hija nunca volvió a estar consciente desde que la trasladaron a Bogotá. Yo lo único que pido es justicia, que no quede impune este crimen”, afirmó. El caso, que inicialmente se investiga como un posible intento de robo, mantiene en vilo a la comunidad de Mosquera, que reclama mayor seguridad y acompañamiento institucional.