CANAL RCN
Deportes

Falcao rompió silencio tras vergonzosa eliminación en Copa Sudamericana

Radamel Falcao habló tras la eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana. ¿Seguirá en Bogotá?

Falcao
Foto: captura pantalla X Cristian Pinzón

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
07:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Radamel Falcao García volvió a referirse a su continuidad en Millonarios FC luego de la eliminación frente a O'Higgins en la Copa Sudamericana. El delantero aseguró que quiere seguir en el equipo azul, aunque aclaró que todavía faltan conversaciones para definir si su permanencia es viable.

Millonarios hizo un papelón y quedó por fuera de la Sudamericana
RELACIONADO

Millonarios hizo un papelón y quedó por fuera de la Sudamericana

Las declaraciones del ‘Tigre’ llegaron en medio del ambiente de frustración que dejó la caída en El Campín y el nuevo golpe internacional para el club bogotano.

¿Qué dijo Falcao sobre su continuidad en Millonarios?

Tras el partido, Falcao dejó claro que su prioridad sigue siendo mantenerse en Bogotá junto a su familia.

El atacante explicó que, a esta altura de su carrera, no contempla volver a cambiar constantemente de país y valoró la estabilidad que han encontrado viviendo en Colombia.

No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo, tengo cinco hijos y es muy difícil. Estamos muy a gusto acá y ellos están muy felices, afirmó el goleador colombiano.

Sin embargo, también reconoció que todavía no existe una decisión definitiva sobre su futuro deportivo.

Mackalister Silva se quebró tras fracaso de Millonarios: esto dijo
RELACIONADO

Mackalister Silva se quebró tras fracaso de Millonarios: esto dijo

Según explicó, durante los próximos días habrá reuniones clave para analizar diferentes factores antes de definir si continuará vistiendo la camiseta de Millonarios.

Hay que esperar, no hay que apresurarse a tomar decisiones. Esta semana se evaluará si es viable o no, comentó el delantero.

¿Por qué Falcao todavía no define su futuro?

El histórico atacante dejó entrever que su continuidad depende de varios aspectos que van más allá de lo deportivo.

Aunque evitó profundizar, dio a entender que existen temas económicos y estructurales que deben revisarse antes de tomar una decisión final.

Hablé con mi esposa y tengo el respaldo de mi familia, no depende solamente de Millonarios ni mío, explicó.

Las palabras de Falcao rápidamente generaron conversación entre los hinchas azules, porque algunos consideran que el delantero todavía puede aportar liderazgo y experiencia dentro del equipo, mientras que otros piensan que con su sueldo podrían pagarle a 3 o 4 jugadores.

¿Qué dijo Falcao tras la eliminación de Millonarios?

Además de hablar de su futuro, el capitán azul hizo una fuerte autocrítica por el rendimiento del equipo ante O’Higgins.

Falcao asumió responsabilidades junto al plantel y reconoció que Millonarios no tuvo la intensidad necesaria para remontar el partido.

Aquí los responsables somos los jugadores. En la primera parte quizás nos faltó velocidad e intensidad para remontarlo, aseguró.

Figura de Millonarios estalló tras fracaso en Sudamericana: "De las vergüenzas más grandes de mi carrera”
RELACIONADO

Figura de Millonarios estalló tras fracaso en Sudamericana: "De las vergüenzas más grandes de mi carrera”

El delantero también entendió el malestar de la hinchada después de otra eliminación internacional en casa.

Comprendo la decepción de la gente. Los que venimos de años anteriores comprendemos el enojo, concluyó.

Ahora, el futuro del ‘Tigre’ se mantiene abierto mientras Millonarios intenta reorganizarse tras uno de los golpes más duros del semestre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Figura de Millonarios estalló tras fracaso en Sudamericana: "De las vergüenzas más grandes de mi carrera”

David Macalister Silva

Mackalister Silva se quebró tras fracaso de Millonarios: esto dijo

Giro de Italia

🔴Giro de Italia 2026 EN VIVO🔴: siga la etapa 17 en directo y el recorrido completo de hoy

Otras Noticias

Licencia de conducción

Así funcionará el nuevo sistema de puntos para suspender la licencia de conducción en Colombia

El Senado aprobó un proyecto que implementaría un sistema de puntos para conductores en Colombia. Quienes acumulen infracciones podrían quedarse sin licencia de conducción.

Elecciones presidenciales 2026

Así son los operativos para transportar el material electoral en Colombia

La Policía de Tránsito y Transporte desplegó un operativo en 10 corredores viales de Cundinamarca para garantizar que el material electoral llegue a 116 municipios antes de la jornada electoral del domingo.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 27 de mayo de 2026

España

Pedro Sánchez mantiene respaldo a Zapatero pese a investigación judicial en España

Enfermedades

Ansiedad, estrés y curiosidad: estudio reveló las causas detrás del consumo constante de cigarros electrónicos