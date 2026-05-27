Falcao rompió silencio tras vergonzosa eliminación en Copa Sudamericana

Radamel Falcao García volvió a referirse a su continuidad en Millonarios FC luego de la eliminación frente a O'Higgins en la Copa Sudamericana. El delantero aseguró que quiere seguir en el equipo azul, aunque aclaró que todavía faltan conversaciones para definir si su permanencia es viable.

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Las declaraciones del ‘Tigre’ llegaron en medio del ambiente de frustración que dejó la caída en El Campín y el nuevo golpe internacional para el club bogotano.

¿Qué dijo Falcao sobre su continuidad en Millonarios?

Tras el partido, Falcao dejó claro que su prioridad sigue siendo mantenerse en Bogotá junto a su familia.

El atacante explicó que, a esta altura de su carrera, no contempla volver a cambiar constantemente de país y valoró la estabilidad que han encontrado viviendo en Colombia.

No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo, tengo cinco hijos y es muy difícil. Estamos muy a gusto acá y ellos están muy felices, afirmó el goleador colombiano.

Sin embargo, también reconoció que todavía no existe una decisión definitiva sobre su futuro deportivo.

Según explicó, durante los próximos días habrá reuniones clave para analizar diferentes factores antes de definir si continuará vistiendo la camiseta de Millonarios.

Hay que esperar, no hay que apresurarse a tomar decisiones. Esta semana se evaluará si es viable o no, comentó el delantero.

¿Por qué Falcao todavía no define su futuro?

El histórico atacante dejó entrever que su continuidad depende de varios aspectos que van más allá de lo deportivo.

Aunque evitó profundizar, dio a entender que existen temas económicos y estructurales que deben revisarse antes de tomar una decisión final.

Hablé con mi esposa y tengo el respaldo de mi familia, no depende solamente de Millonarios ni mío, explicó.

Las palabras de Falcao rápidamente generaron conversación entre los hinchas azules, porque algunos consideran que el delantero todavía puede aportar liderazgo y experiencia dentro del equipo, mientras que otros piensan que con su sueldo podrían pagarle a 3 o 4 jugadores.

¿Qué dijo Falcao tras la eliminación de Millonarios?

Además de hablar de su futuro, el capitán azul hizo una fuerte autocrítica por el rendimiento del equipo ante O’Higgins.

Falcao asumió responsabilidades junto al plantel y reconoció que Millonarios no tuvo la intensidad necesaria para remontar el partido.

Aquí los responsables somos los jugadores. En la primera parte quizás nos faltó velocidad e intensidad para remontarlo, aseguró.

El delantero también entendió el malestar de la hinchada después de otra eliminación internacional en casa.

Comprendo la decepción de la gente. Los que venimos de años anteriores comprendemos el enojo, concluyó.

Ahora, el futuro del ‘Tigre’ se mantiene abierto mientras Millonarios intenta reorganizarse tras uno de los golpes más duros del semestre.