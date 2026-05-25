Registrador Penagos anuncia que por primera vez habrá auditoría internacional en votaciones en el exterior

A menos de ocho días de que se abran las urnas en Colombia para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el registrador nacional Hernán Penagos entregó un balance sobre las zonas de mayor riesgo y las medidas de seguridad que acompañarán la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo.

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“Hay alerta en cinco departamentos en especial: Nariño, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Chocó”, señaló, al advertir que en algunos municipios se han detectado prácticas de control social por parte de grupos armados ilegales.

El funcionario explicó que, aunque hoy no existe un lugar donde sea imposible trasladar el material electoral, “en vísperas del día de elecciones pueden presentarse circunstancias” que obliguen a tomar decisiones inmediatas. Por ello, insistió en el trabajo articulado con la fuerza pública para garantizar la seguridad de las cerca de 122.000 mesas de votación en todo el país.

Resultados rápidos y segunda vuelta

Penagos aseguró que el conteo será ágil y que “a las 6:00 de la tarde ya sabremos quiénes obtuvieron la mayor cantidad de votos”. Según dijo, dos horas después del cierre de urnas se tendrán datos concluyentes sobre los candidatos con mayor votación, tanto en Colombia como en el exterior.

El registrador recordó que el domingo las urnas se cerrarán a las 4:00 p.m. y que el proceso depende de la rapidez con que los jurados diligencien las actas. En caso de que se requiera segunda vuelta, los resultados preliminares permitirán conocer de inmediato quiénes pasarán a esa nueva jornada.

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Auditoría internacional y transparencia

Por primera vez habrá auditoría internacional en las votaciones en el exterior, con 65 delegados de la Registraduría desplegados en los principales consulados. “Estarán presentes durante toda la jornada y especialmente en el cierre diario de las votaciones”, explicó Penagos, al destacar que las actas se digitalizan cada día para dar tranquilidad a partidos y testigos electorales.

Frente a las dudas sobre la transparencia, el registrador fue enfático: “No hay ninguna circunstancia que pueda derivar alteraciones de resultados”. Penagos recordó que el proceso es eminentemente ciudadano, con 860.000 jurados de votación, cerca de un millón de testigos electorales y más de 9.300 jueces de la República acompañando la jornada.

“La manera como se resuelven las diferencias en un estado democrático es pacíficamente a través de las elecciones”, finalizó Penagos.