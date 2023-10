Entre peleas y molestias avanza discusión de la reforma la salud en la Cámara

La votación del articulado de la reforma a la salud avanza en su segundo debate este martes 10 de septiembre en la plenaria de la Cámara de Representantes, sin embargo, persisten las diferentes críticas en el Legislativo por la definición del texto que busca cambiar el sistema de salud colombiano.

La votación ha avanzado en medio de discusiones y polémicas. Actualmente la plenaria ha votado cerca de 50 artículos de un total de 143, la mayoría en bloque. Por tal motivo, diferentes representantes hicieron un llamado para que se permita votar el texto artículo por artículo.

Lea también: Magistrado interpuso una tutela para solicitarle a Petro presentar una nueva terna para fiscal

“Que nos coartan y constriñen la posibilidad de deliberar con amplitud y suficiencia sobre cada tema”, afirmó la representante de Alianza Verde, Catherine Juvinao.

Uno de los artículos aprobados es el que busca crear un sistema único para el tratamiento de datos e historias clínicas de los pacientes. Otros tienen que ver con cambios estructurales al sistema actual de salud y que busca favorecer el sistema laboral de los trabajadores de la salud.

Viabilidad financiera de la reforma a la salud

Una de las críticas a la reforma se ha centrado en que el articulado no tiene viabilidad financiera. La representante del Pacto Histórico, Martha Alfonso Jurado, explicó por qué a su criterio y del Gobierno, el articulado no necesita ese estudio.

"La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera. Yo dije que no consideramos necesario poner ese concepto en este momento, me faltó completar la frase porque estaba contestando una aseveración de que no podía avanzar el trámite por la falta de ese concepto", expresó la representante ante la plenaria de la Cámara.

Una de las representantes que ha cuestionado ampliamente la reforma ha sido Jennifer Pedraza del partido Dignidad.

Lea además: Decretos de emergencia de La Guajira serán presentados con mensaje de urgencia al Congreso

“Es muy grave que la reforma no tenga al día de hoy un concepto financiero, sobre todo porque, de no tenerlo, los fines nobles de la reforma terminan siendo pura demagogia”, explicó Pedraza.

Por ahora, los artículos que tratan temas como las funciones de la Adres o las fuentes de financiación no han sido votados.