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Banda que golpeó a adulto mayor para hurtar su vehículo en Bogotá fue desmantelada

El alcalde pidió a las autoridades que no los dejen en libertad.

Foto: Carlos Fernando Galán
Foto: Carlos Fernando Galán

Noticias RCN

abril 25 de 2026
02:50 p. m.
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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que en la noche del viernes, 24 de abril, las autoridades bogotanas lograron la captura de los cuatro hombres que habrían participado del robo a una pareja de adultos mayores la semana anterior.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter: “(Fueron) capturados estos miserables que el pasado 17 de abril, en la noche, en Teusaquillo, atacaron a una pareja de adultos mayores para robarles el carro. Golpearon al señor y casi lo atropellan, tanto así que tuvo que ser trasladado a una clínica inmediatamente”.

Autoridades trabajaron en su búsqueda desde la noche en que ocurrió el robo:

Con la ayuda de las cámaras de seguridad del sector, las autoridades estuvieron trabajando los últimos ocho días en localizar e individualizar a los responsables del robo.

En palabras de Galán, “desde esa noche la Policía Metropolitana y la Sijín, bajo el liderazgo del general Cristancho, emprendieron la búsqueda de estos delincuentes que cometieron esta semana otro delito parecido”.

VIDEO | Ladrones amordazaron, golpearon y robaron violentamente a adulta mayor en Bogotá
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En la captura se incautaron armas y vehículos con los que operaban:

Durante la operación se incautaron armas y vehículos con los que operaban los delincuentes. Material probatorio suficiente, junto con las grabaciones, para llevarlos tras las rejas.

Sin embargo, el alcalde hizo un llamado a la justicia para no dejarlos en libertad, ahora que terminó el trabajo de ubicarlos y efectuar su captura:

“En la captura les incautaron los vehículos que utilizaban para cometer estos delitos, las armas, y se identificó que tenían anotaciones y algunos de ellos habían sido capturados en el pasado por varios delitos. Esperamos que estos delincuentes violentos que pusieron en riesgo la vida de la pareja de adultos mayores terminen tras las rejas y paguen por lo que hicieron”.

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