Cilindro bomba cayó sobre un bus en la vía Panamericana: las imágenes son estremecedoras

Un nuevo atentado terrorista se registró sobre las 12:30 del mediodía del sábado, 25 de abril, en la vía Panamericana, a la altura del corregimiento El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, Cauca.

Según el reporte preliminar, en la zona se encontraban presentes integrantes de las disidencias de las Farc y tropas del Ejército, que fueron sorprendidas por un ataque con cilindro bomba.

El explosivo cayó sobre un bus de servicio público, dejando a siete personas sin vida y 17 heridas, 15 de ellas de gravedad. Además afectó a otros vehículos que cubrían la ruta entre Popayán y Cali.

La vía quedó destruida:

En videos grabados por civiles que se encontraban en el lugar, se ve a los pasajeros tratando de salir de los vehículos que fueron deformados por la fuerza de la explosión.

También alcanza a apreciarse el daño que generó en la vía. Pedazos de tierra, material vegetal y concreto fracturado se ven a varios metros a la redonda, mientras un cráter impedía el paso en el centro.

Autoridades verifican la presencia de nuevos explosivos en Cauca:

Tras el ataque registrado en la vía Panamericana, la Tercera División del Ejército informó que sus tropas se encontraban “verificando la posible presencia de artefactos explosivos en varios puntos del departamento del Cauca”.

Y que, “de manera simultánea, se realizan sobrevuelos y acciones de control en este y otros puntos críticos del corredor vial, orientadas a verificar la situación y anticipar posibles acciones criminales que puedan afectar la seguridad y la tranquilidad de las comunidades”.

Es así que la nueva orden es mantener la “presencia militar en el área, con acciones de control sobre este eje estratégico del suroccidente del país”, que fue golpeado por otros dos episodios de violencia en las últimas horas, en los sectores de El Tambo y Mercaderes.