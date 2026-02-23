Dejaron libres a ladrones que golpearon y robaron a adulta mayor en Bogotá: videos son contundentes

Hay indignación por un caso de inseguridad ocurrido en noviembre de 2025 en la localidad de Kennedy, concretamente en el barrio de Patio Bonito. Una adulta mayor de 81 años fue víctima de un hurto violento de la siguiente forma: los delincuentes estuvieron vestidos con uniformes de empresas de telecomunicaciones e ingresaron a su vivienda, donde la amarraron, golpearon y robaron.

A pesar de que la Policía capturó a los responsables en flagrancia antes de que huyeran, tiempo después llegó la sorpresa al conocer que quedaron en libertad.

Ladrones la golpearon y le robaron millonaria suma

José Miguel, hijo de la mujer, expresó su rechazo e indignación, teniendo en cuenta que, aparte de la flagrancia, las cámaras mostraron el grado de violencia al que su mamá fue sometida. Además, reveló presuntas irregularidades, dado que las armas y el dinero incautado desaparecieron.

La impunidad en Bogotá alcanza niveles alarmantes según cifras del año pasado. De los 33.698 capturados, el 85% (29.365) quedó en libertad, incluso en casos donde existían pruebas contundentes y declaraciones de víctimas.

Más del 80% de los capturados quedan libres

Las localidades con mayor número de capturas fueron Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, donde la cifra de liberaciones ha generado preocupación.

“El hecho de que 95 de cada 100 personas capturadas en flagrancia por un delito queden en libertad, nos debe llevar a una reflexión”, cuestionó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Exsecretarios de seguridad le han puesto la lupa a este fenómeno. Hugo Acero expuso: “No todas las veces se presentan a los delincuentes con suficientes pruebas, tanto en calidad o cantidad. Desde luego, si no existen pruebas ni una cadena de custodia adecuada, los jueces no pueden decretar una medida privativa de la libertad”.

Sin embargo, reconocen que el problema es estructural. “Más que echar culpas, se requiere una reforma integral de la justicia que quedó en veremos. También se debe reformar al sistema penitenciario, porque en los pocos casos en los que los delincuentes terminan en la cárcel, se enfocar en una universidad de crímenes”, consideró Andrés Nieto.