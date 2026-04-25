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Colombianos apuestan por el autocuidado, belleza y styling: las herramientas de cabello que más compran

El mercado capilar crecerá en 2026 impulsado por consumidores que prefieren arreglarse desde casa.

Colombianos apuestan por el autocuidado, belleza y styling: ¿Cuáles son las herramientas de cabello ideales?
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

abril 25 de 2026
11:09 a. m.
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El ritual de belleza ya no depende exclusivamente de una cita en peluquería. En Colombia, el fenómeno del ‘salón en casa’ está transformando los hábitos de consumo y disparando la demanda de herramientas capilares como planchas y secadores, en una tendencia que combina autonomía, tecnología y acceso a información digital.

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Solo en 2025, el 64% del gasto en belleza se concentró en categorías relacionadas con el cuidado personal y capilar, lo que evidencia un giro en las prioridades del consumidor.

Andrés Felipe Betancur, gerente general de Cosmos, explicó de qué se trata el fenómeno de ‘salón en casa’:

“El ‘salón en casa’ no es una moda pasajera, es una evolución del consumo. Las personas quieren invertir en herramientas que les permitan ahorrar tiempo y dinero, pero también tener el control de su imagen todos los días.

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¿Por qué colombianos prefieren el ‘salón en casa’?

La combinación entre ahorro, eficiencia y control sobre la imagen personal ha impulsado la adopción de estos dispositivos.

Hoy, los consumidores no solo quieren verse bien, sino también gestionar su rutina de belleza bajo sus propios términos, sin depender de terceros.

Hoy vemos un consumidor mucho más autónomo, que quiere resultados profesionales sin salir de casa. Esta transformación está impulsando el crecimiento de herramientas capilares, con aumentos en la demanda que en algunos segmentos ya superan el 23%.

Las herramientas y accesorios capilares se perfilan como las categorías de mayor crecimiento para 2026. Las proyecciones apuntan a aumentos que oscilan entre el 15% y el 25%, impulsados por una demanda que no deja de expandirse.

Planchas, secadores y otros dispositivos se han convertido en aliados cotidianos para quienes buscan replicar en casa resultados que antes solo se obtenían en un salón profesional.

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¿Qué tipo de herramienta de peluquería prefieren los colombianos?

Las herramientas actuales incorporan tecnologías que reducen el daño térmico, optimizan los tiempos de uso y facilitan el peinado diario. Este enfoque no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también refuerza la percepción de valor en productos que combinan funcionalidad y durabilidad.

El auge del comercio electrónico, que se proyecta con crecimiento de doble dígito en los próximos años, ha facilitado el acceso a estos productos.

A esto se suma la influencia de contenidos digitales como tutoriales, reseñas y redes sociales, que enseñan a los usuarios a sacar el máximo provecho de las herramientas.

No se trata de una moda pasajera, sino de una evolución en la forma de consumir belleza. El usuario actual es más informado, más exigente y, sobre todo, más protagonista de sus decisiones.

La inversión en herramientas capilares responde a una lógica de largo plazo: ahorrar dinero en servicios recurrentes y ganar control sobre la imagen personal.

Para empresas como Cosmos, este escenario representa una oportunidad estratégica. La apuesta está en fortalecer su portafolio con productos alineados a las nuevas dinámicas de uso en casa, así como en promover la educación del consumidor para maximizar el valor de cada herramienta.

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