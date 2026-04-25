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EE. UU. no enviará a sus delegados a una nueva conversación de paz con Irán

El presidente, Donald Trump, dijo que sus representantes han perdido demasiado tiempo por la lucha de “liderazgo” interna en la República Islámica.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 25 de 2026
01:49 p. m.
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La segunda ronda de conversaciones entre representantes de los Estados Unidos e Irán en Islamabad, capital de Pakistán, no ocurrirá o al menos no en los siguientes días.

Así lo dio a conocer el presidente Donald Trump, al confirmar que la delegación estadounidense no va a viajar al país que acogió la primera ronda de negociaciones, en la que no se lograron avances considerables:

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“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes que van a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo!”.

De acuerdo con el republicano, en el país “hay tremendas luchas internas y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, incluidos ellos”; lo que entorpece el proceso de conversaciones.

¿Cuándo podrían reanudarse las conversaciones entre ambos países?

Antes de finalizar su mensaje, el presidente Trump advirtió que su país tiene “todas las tarjetas, ¡ellos (los iraníes) no tienen ninguna!”; sin embargo, dejó la puerta abierta a nuevas conversaciones, cuando el país logre superar sus problemas internos: “Si quieren hablar, ¡todo lo que tienen que hacer es llamar!”.

El martes, antes de que terminara el cese al fuego con Irán, Trump aceptó la solicitud de Pakistán, que asumió el rol de país mediador con Irán, y extendió la medida.

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Según dijo en Truth Social, decidió escucharlos "a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado". Sin embargo, dijo esperar una “propuesta unificada” y anunció que mantendría el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Irán respondió que, mientras esté activo el bloqueo, mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz, en donde habría empezado a recibir dineros por los peajes instalados en el paso marítimo que, en tiempos de paz, era obligatorio para el 20% del crudo a nivel mundial.

Según el vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, dichos ingresos ya fueron depositados en el Banco Central de Irán, que espera mantener el control sobre Ormuz.

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