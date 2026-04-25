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Fonseca lanza su álbum “Antes que el tiempo se vaya”: así suena

Fonseca presenta “Antes que el tiempo se vaya”: canciones y sorpresas.

Fonseca
Foto: Prensa Fonseca

Noticias RCN

abril 25 de 2026
01:45 p. m.
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El reconocido cantautor colombiano y ganador de múltiples Latin GRAMMY, Fonseca, presentó su esperado nuevo álbum de estudio titulado “Antes Que El Tiempo Se Vaya”, una producción que reafirma su lugar como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.

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Con una trayectoria sólida y 9 Latin GRAMMY en su haber, Fonseca continúa marcando a toda una generación con canciones que celebran la vida, el amor, la identidad y la gratitud. Este nuevo proyecto representa una evolución artística que combina sus raíces tropicales con nuevas exploraciones sonoras.

Así suena el nuevo álbum de Fonseca

El álbum incluye temas que lo conectan con sus inicios, como “Loco Enamorado” y “Parte Por Parte”, así como incursiones en sonidos tropicales como el merengue, la salsa y la cumbia. Además, destaca colaboraciones con grandes artistas como Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma, consolidando un proyecto diverso y profundamente colaborativo.

Canciones como “Celebrar” y “Ahí estabas tú” resaltan la gratitud —uno de los pilares del mensaje artístico de Fonseca— mientras que temas como “Nunca me fui”, junto a Rubén Blades, abordan historias humanas universales como la migración, logrando incluso una nominación al Latin GRAMMY 2025.

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El sonido de Fonseca es, sin duda, uno de los más reconocibles dentro de la música latina actual. Su inconfundible tonalidad de voz —cálida, honesta y cargada de emoción— se convierte en el vehículo perfecto para interpretar letras profundas, cercanas y llenas de significado.

A lo largo de su carrera, ha construido un sello único que fusiona lo tropical con lo pop y lo folclórico, logrando una identidad sonora que trasciende tendencias y conecta de manera genuina con distintas generaciones.

En “Antes que el tiempo se vaya”, ese sello se mantiene intacto, reafirmando su capacidad de emocionar y contar historias que permanecen.

Sobre este lanzamiento, Fonseca compartió:

Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino. Cada canción tiene una parte de mí y representa un momento muy personal. Quería hacer un disco honesto, sin filtros, que conectara desde lo más profundo, antes que el tiempo se vaya.

El proyecto fue coproducido por Fonseca junto a Andy Clay, con la participación de reconocidos productores como Andrés Torres, Mauricio Rengifo y otros destacados colaboradores, reafirmando la calidad y el cuidado detrás de cada detalle del álbum.

Con este lanzamiento, Fonseca no solo reafirma su legado, sino que continúa construyendo una narrativa musical que conecta con nuevas generaciones, manteniendo viva la esencia de la música latina a través de sonidos auténticos y mensajes universales.

TRACKLIST – “Antes Que El Tiempo Se Vaya”

  1. Loco Enamorado
  2. Antes que el tiempo se vaya (con Juanes)
  3. Celebrar
  4. No sé qué extraño más
  5. Enamorarte Mil Veces (con Manuel Medrano)
  6. No Me Resisto (con Nanpa Básico)
  7. Nunca me fui (con Rubén Blades)
  8. Barco de Papel
  9. VENGA lo que VENGA (con Rawayana)
  10. Ahí estabas tú
  11. Lo que sentimos bailando (con Río Roma)
  12. Parte Por Parte
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“Antes Que El Tiempo Se Vaya” es el undécimo (11) álbum de su carrera y nace como un llamado profundo a valorar el tiempo, honrarlo y vivir con intención. A lo largo de sus 12 canciones, Fonseca recorre distintos géneros y emociones, manteniendo siempre el sello auténtico que lo ha convertido en referente de la música latina.

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