Richard Ríos sube su nivel: marcó golazo y asistencia en triunfo de Benfica sobre Moreirense

El colombiano Richard Ríos empieza a recuperar sensaciones en Europa. Luego de varias críticas por su rendimiento reciente con la Selección Colombia, el mediocampista tuvo una destacada actuación con el Benfica en la victoria 4-1 sobre el Moreirense, en partido correspondiente a la fecha 31 de la Primeira Liga.

Ríos fue protagonista directo del resultado con un gol y una asistencia, mostrando una versión mucho más dinámica y efectiva en el frente de ataque. Su actuación no solo aportó al marcador, sino que también dejó señales de recuperación en su nivel futbolístico.

Un partido clave para recuperar confianza

El volante colombiano llegaba con cuestionamientos tras su desempeño en las últimas eliminatorias, donde no logró consolidarse como una de las piezas más influyentes del equipo nacional. Sin embargo, en esta oportunidad respondió con hechos.

Durante el compromiso, Ríos participó activamente en la generación de juego y fue determinante en momentos clave.

Primero asistió a uno de sus compañeros para abrir espacios en el marcador y luego firmó un gol que terminó de encaminar la victoria del conjunto dirigido por José Mourinho.

Este tipo de actuaciones resultan vitales para un jugador que busca reencontrarse con su mejor versión y ganarse nuevamente la confianza tanto de su club como de la afición.

Números que respaldan su crecimiento

Con esta presentación, Richard Ríos alcanza tres goles y tres asistencias en 24 partidos disputados en la temporada, cifras que reflejan una evolución progresiva en su rendimiento.

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Más allá de los números, su influencia en el juego colectivo ha ido en aumento, algo que el Benfica necesita en esta etapa decisiva del campeonato. El equipo continúa firme en la lucha por el título y actuaciones como la del colombiano refuerzan sus aspiraciones.