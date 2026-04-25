CANAL RCN
Deportes

Richard Ríos sube su nivel: marcó golazo y asistencia en triunfo de Benfica sobre Moreirense

Richard Ríos marcó gol y dio asistencia en la victoria 4-1 del Benfica ante Moreirense. El colombiano mejora su nivel en la liga portuguesa.

Foto: Benfica FC

Noticias RCN

abril 25 de 2026
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El colombiano Richard Ríos empieza a recuperar sensaciones en Europa. Luego de varias críticas por su rendimiento reciente con la Selección Colombia, el mediocampista tuvo una destacada actuación con el Benfica en la victoria 4-1 sobre el Moreirense, en partido correspondiente a la fecha 31 de la Primeira Liga.

Richard Ríos envió mensaje tras la caída de Colombia: dejó clara la postura del equipo
RELACIONADO

Richard Ríos envió mensaje tras la caída de Colombia: dejó clara la postura del equipo

Ríos fue protagonista directo del resultado con un gol y una asistencia, mostrando una versión mucho más dinámica y efectiva en el frente de ataque. Su actuación no solo aportó al marcador, sino que también dejó señales de recuperación en su nivel futbolístico.

Un partido clave para recuperar confianza

El volante colombiano llegaba con cuestionamientos tras su desempeño en las últimas eliminatorias, donde no logró consolidarse como una de las piezas más influyentes del equipo nacional. Sin embargo, en esta oportunidad respondió con hechos.

Richard Ríos marcó su primer gol en la Liga de Portugal: llegó a cinco con la camiseta de Benfica
RELACIONADO

Richard Ríos marcó su primer gol en la Liga de Portugal: llegó a cinco con la camiseta de Benfica

Durante el compromiso, Ríos participó activamente en la generación de juego y fue determinante en momentos clave.

Primero asistió a uno de sus compañeros para abrir espacios en el marcador y luego firmó un gol que terminó de encaminar la victoria del conjunto dirigido por José Mourinho.

Este tipo de actuaciones resultan vitales para un jugador que busca reencontrarse con su mejor versión y ganarse nuevamente la confianza tanto de su club como de la afición.

Números que respaldan su crecimiento

Con esta presentación, Richard Ríos alcanza tres goles y tres asistencias en 24 partidos disputados en la temporada, cifras que reflejan una evolución progresiva en su rendimiento.

Richard Ríos marcó por primera vez con Benfica y le dio la clasificación al equipo
RELACIONADO

Richard Ríos marcó por primera vez con Benfica y le dio la clasificación al equipo

Más allá de los números, su influencia en el juego colectivo ha ido en aumento, algo que el Benfica necesita en esta etapa decisiva del campeonato. El equipo continúa firme en la lucha por el título y actuaciones como la del colombiano refuerzan sus aspiraciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportivo Cali

Clásico entre Cali vs. América se jugará, a pesar de problemas de orden público en el Valle

Liverpool FC

¡Polémico gol de Daniel Muñoz ante Liverpool! Así salió abucheado de Anfield

Bayern Múnich

Bayern Múnich logró remontada épica con Luis Díaz en cancha: así le fue al colombiano

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

¿Qué está pasando en el Valle del Cauca? Defensora se refirió a los ataques que se están registrando

Defensoría del Pueblo alerta por ataques recientes y una “conflictividad híbrida”.

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 25 de abril de 2026

¡Celebran miles de apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 25 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Estados Unidos

EE. UU. no enviará a sus delegados a una nueva conversación de paz con Irán

Artistas

Fonseca lanza su álbum “Antes que el tiempo se vaya”: así suena

Cuidado personal

Colombianos apuestan por el autocuidado, belleza y styling: las herramientas de cabello que más compran