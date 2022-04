Gobernador de Antioquia sobre Hidroituango: “Cambiar de contratista puede traer consecuencias negativas”

Los ánimos siguen agitados en torno a Hidroituango. El futuro del que será el proyecto hidroeléctrico más grande del país aún es incierto y el panorama no parece estar muy claro. La convocatoria para que otras empresas asuman el proceso constructivo de la segunda etapa divide a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín.

Ante la postulación de 10 empresas para convertirse en el nuevo contratista de las obras civiles de Hidroituango a partir del próximo año, el gobernador de Antioquia, mayor accionista de la central hidroeléctrica se mostró contrariado con esta decisión de EPM, dijo que cambiar el contratista puede traer consecuencias muy negativas.

Luego de conocerse que 10 empresas pagaron los derechos para participar en la licitación, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria manifestó su rechazo, posición que comparte con algunos gremios y sectores académicos.

“A esta altura del partido el cambio del contratista puede significar, como no solo lo he dicho yo, sino la academia y otras muy importantes voces, un riesgo y por eso yo llamo la atención sobre esa situación”, sostuvo el mandatario departamental.

¿Qué dice la Alcaldía?

Ante esta y otras críticas respondió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“La segunda etapa es una licitación diferente, siempre fue pensado así. No es una decisión de la junta directiva, es una decisión administrativa del mis EPM. No afecta para nada la etapa 1 y es un proceso completamente abierto donde están participando 10 empresas, que no hay ninguna chiquita, todas son grandes, incluidos los mismos contratistas”, dijo el mandatario local, quien ha protagonizado una batalla legal y verbal contra los contratistas iniciales de la obra.

Un detalle que causó sorpresa en las últimas horas fue una declaración del alcalde Quintero respecto a la fecha de entrada en operación de la primera turbina, que él mismo había fijado para el próximo 26 de julio.

“Tampoco es que tiene que ser esa fecha. ¿Cuál es la fecha clave, clave, clave? Antes de noviembre. Si no lo hacemos antes de noviembre hay una multa muy grande. Pero tampoco vamos a correr a dañar el proceso por correr”, agregó.

El plan, después de la contingencia, es que las 8 turbinas, capaces de generar 2400 megavatios, estén operando en su totalidad a finales de 2025.

