¿Qué dice la Embajada de EE. UU. sobre la cancelación de las citas de visas?

Sigue la preocupación en Colombia por el cierre del servicio de visas en la Embajada de Estados Unidos después de las tensiones diplomáticas con el mencionado país debido a la decisión del presidente Petro de no aceptar el domingo el aterrizaje de dos aviones militares con 160 migrantes por falta de condiciones dignas.

El Departamento de Estado de EE. UU. aseguró que el servicio de visas se restablecería a penas se diera el aterrizaje exitoso de los migrantes en Colombia, sin embargo, las citas siguen canceladas a pesar de que Colombia trajo en dos vuelos de la FAC a 201 migrantes deportados.

¿Qué dice la Embajada sobre el cierre del servicio de visas en la Embajada de EE. UU.?

A pesar de que el día 28 de enero el gobierno colombiano cumplió con las condiciones expresadas para el restablecimiento del servicio de visas, a las personas que tenían programada la cita este miércoles 29 de enero, les fue cancelado el trámite.

“Todas las citas para entrevista de cisa y las citas en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) para el 29 de enero del 2025 han sido canceladas. [...] Todas las programaciones y reprogramaciones de citas para visa han sido también suspendidas”, dice la comunicación.

Aseguran que entregarán información a través del sitio web a penas haya una nueva actualización de la situación.

“Se proporcionará actualizaciones e información adicional en este sitio web en la medida que se vuelvan disponibles”, aseguró la Embajada a través del correo mencionado

A través de un correo a los solicitantes les llegó una notificación con la que avisaron la cancelación de la programación de las citas debido a la ya mencionada situación con los migrantes enviados en los aviones militares el domingo 26 de enero.

“Estas cancelaciones se deben al rechazo del Gobierno de Colombia para aceptar los vuelos de repatriación de ciudadanos de Colombia desde los Estados Unidos que el presidente Gustavo había previamente autorizado”, insiste la Embajada.

¿Qué dicen las personas afectadas por el cierre del servicio de visas en la Embajada?

Una de las mujeres afectadas por la cancelación de las citas asegura que no les han dado una respuesta concreta respecto a sus citas.

“Vinimos a ver qué era lo que estaba pasando porque porque no entendíamos y no sabíamos realmente porque no tenemos ninguna respuesta”, aseguró la mujer.

Además, dice que el link de reprogramación de citas no funciona la mayor parte del tiempo y cuando sí los redirige a donde necesitan, les exige que para reagendar deben nuevamente pagar el proceso que, para el caso de visa de turismo, tiene un costo de 185 dólares.