Canciller de Colombia reconoció que sí presentó un borrador para la paz política de Venezuela

En plena crisis política que vive Venezuela por cuenta de los resultados de las elecciones presidenciales, anunciados por el CNE, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, rompió el silencio y habló del documento que había sido redactado para garantizar la democracia en la jornada electoral del 28 de julio.

Murillo reconoció que sí presentó un borrador para paz política en Venezuela, pero "nosotros negamos la existencia del documento para poder proteger el proceso".

No alcanzamos a discutirlo porque empezó el periodo electoral en Venezuela y no tuvimos el espacio suficiente, pero sí lo dimos a conocer y obviamente no quisimos hacerlo público por lo delicados que son estos diálogos diplomáticos.