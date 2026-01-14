CANAL RCN
Colombia

Intentaron huir y fueron capturados por la Policía: tenían marihuana y un arma

Al notar la presencia policial, los individuos emprendieron la huida, lo que llevó a la activación de un plan candado con apoyo de varias patrullas para cerrarles el paso.

Foto: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Noticias RCN

enero 14 de 2026
10:20 a. m.
Dos hombres fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de una persecución en la localidad de Ciudad Bolívar, donde fueron sorprendidos transportando más de un kilo de marihuana y un arma de fuego tipo traumática.

Capturados dos sujetos que tenían un arma traumática y marihuana en Ciudad Bolívar

El operativo se desarrolló durante labores de patrullaje de uniformados de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, quienes observaron a los sospechosos movilizándose en una motocicleta.

Durante la persecución, uno de los ocupantes dejó caer una bolsa hermética que contenía una sustancia vegetal que posteriormente fue identificada como marihuana.

Pocos metros más adelante, los dos hombres fueron interceptados y sometidos a un registro, en el que se les halló un total de 1.242 gramos de esta sustancia y un arma traumática.

Las autoridades indicaron que, de acuerdo con las primeras indagaciones, los capturados presuntamente tenían como objetivo distribuir la droga en distintos sectores de la localidad.

Además, se confirmó que uno de ellos cuenta con antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso de judicialización correspondiente.

Policía hace llamado para denunciar comercialización de droga

La Policía Metropolitana destacó que, en lo que va de 2026, se han realizado 392 capturas por diferentes delitos y se han incautado 12 armas de fuego, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la capital.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

