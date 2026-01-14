Bomberos de Tunja rescataron a una perrita que había caído a un risco de 30 metros de altura en Boyacá

Esta historia comenzó lejos de las calles, en lo alto de un risco, donde el miedo, la soledad y el peligro rodeaban a una perrita llamada Negrita.

Nadie sabe cómo llegó hasta allí. Nadie puede explicar por qué terminó atrapada en un lugar donde la vida parecía suspendida. Lo único cierto es que esperó.

Esperó entre el vacío y la roca, hasta que sus ladridos rompieron el silencio y activaron un rescate que terminó convirtiéndose en una lección de esperanza.

Rescataron a perrita que cayó en un risco en Boyacá

Durante horas, Negrita permaneció atrapada en un punto de difícil y riesgoso acceso, en lo alto de un risco de aproximadamente 30 metros de altura.

Su situación salió a la luz cuando sus ladridos desesperados fueron escuchados por la comunidad, que de inmediato dio aviso a los organismos de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Tunja, en Boyacá, activó un operativo especial ante la complejidad del terreno.

Debido a la imposibilidad de acceder por medios convencionales, fue necesario desplegar al equipo especializado de aeronaves remotamente tripuladas, que durante varias horas adelantó labores de búsqueda para ubicar con exactitud el punto donde se encontraba la perrita.

Así lo explicó Fausto Bautista, bombero de Tunja:

Y el personal del equipo especializado de aeronaves remotamente tripuladas. Allí, después de varias horas de búsqueda, se logra localizar a esta perrita en un risco de aproximadamente unos 30 metros de altura, en donde es muy riesgoso acceder hasta allá.

¿Cómo lograron sacarla del risco?

Las imágenes lo confirmaron: Negrita fue encontrada, estaba completamente expuesta y con miedo.

Ante esto, la institución activó al equipo de rescate técnico, consciente de que la maniobra implicaba un alto riesgo tanto para el animal como para los rescatistas.

Es de difícil acceso, por lo cual es necesario que el equipo de rescate técnico de la institución despliegue una operación de rescate con cuerdas, enviando a un rescatista con dos líneas de seguridad para llegar hasta donde se encuentra esta perrita.

Con extrema precaución, un bombero descendió asegurado por dos líneas de vida, protegiendo su integridad y evitando cualquier error que pudiera resultar fatal. Al llegar hasta Negrita, el primer objetivo fue tranquilizarla.

Luego, el equipo logró asegurarla y fabricar un arnés para conectarla al rescatista y proceder con la extracción.

Inmediatamente allí, se logra asegurar, se logra crear un arnés para conectarla al bombero rescatista y posteriormente extraerla hasta una zona segura.

Finalmente, la perrita fue elevada lentamente, protegida en todo momento, hasta salir del risco y ser llevada a un lugar seguro.