Cerca de 5.000 personas confinadas y sin alimentos por desbordamiento del río Atrato, en Chocó

Es crítica la situación de los habitantes de Bojayá, en Chocó, por cuenta de las lluvias en esta región del país. Tras el desbordamiento del río Atrato, más de 5.000 personas se encuentran confinadas y, muchas de ellas, totalmente damnificadas.

La alerta ante los estragos de las lluvias es latente. Varios hogares perdieron sus enseres y los campesinos sufren por la pérdida de cultivos.

Las víctimas de la ola invernal en Chocó piden al Gobierno Nacional atender la situación. La pérdida de los cultivos en la zona hace que escaseen los alimentos en la zona.

Bojayá bajo el agua por desbordamiento del río Atrato

"Hace tres semanas estamos dentro del agua, pedimos, por favor a la Defensa Civil, y Defensoría del Pueblo que estamos confinados”, dijo Ana Lorenza, habitante de Bojayá afectada por inundaciones.

Son cerca de 5.000 personas en 14 comunidades de Bojayá las que están en alerta por el desbordamiento del río Atrato. Lo que más preocupa, además de no poder salir y no tener alimentos es que en la zona no para de llover.

No podemos comer pescado, no cae, los cultivos se nos acabaron, la yuca, los ñames, los plátanos.

Inundaciones y familias damnificadas en Bojayá

Los habitantes de Bojayá denuncian que por las inundaciones requieren atención inmediata de las autoridades. Los líderes comunitarios piden la presencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para la entrega de ayudas a los afectados por las lluvias en el municipio.

"En este momento la comunidad está inundada, lo que produce afectaciones en las viviendas, en los cultivos”, confirmó Jhon Edinson Palacios, líder comunitario de Bojayá.

Pedimos a la UNGRD, a las personas que realmente tienen que ver con los de desastres a nivel nacional, que esta comunidad pueda ser reubicada, porque a diario vivimos la misma situación.

Los damnificados temen por el aumento del caudal y las infecciones respiratorias que se presentan en medio de la crítica situación por lluvias.