Cierran antes la frontera Cúcuta - Venezuela por modificación exprés al decreto de elecciones

El Gobierno Nacional adelantó el cierre de las fronteras terrestres y fluviales con Venezuela en el marco de la segunda vuelta presidencial este domingo 21 de junio.

La medida, que comenzó a regir este sábado a las 6:00 de la mañana, se extenderá hasta el lunes 22 de junio.

La decisión se formalizó a través del decreto 0631, que modificó el decreto 0612 que se había expedido inicialmente.

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¿Por qué adelantaron el cierre de la frontera de Colombia – Venezuela?

El cierre estaba programado para iniciar a las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio.

Sin embargo, alrededor de las 9:00 de la mañana de este sábado, las autoridades sorprendieron con el cierre anticipado de los principales pasos limítrofes entre Norte de Santander y el estado Táchira en Venezuela.

Desde el puente internacional Atanasio Girardot, uno de los principales pasos fronterizos, se reportó congestión de personas durante las primeras horas de implementación de la medida. Finalmente, los afectados lograron negociar con las autoridades para permitir el cruce entre ambos países.

La situación fue más tensa en el puente Francisco de Paula Santander, donde una turba enfurecida retiró las vallas de seguridad y cruzó la línea limítrofe a la fuerza.

El cierre anticipado de fronteras respondería a medidas de seguridad implementadas durante procesos electorales en Colombia.

Estos son los puentes de la frontera con Venezuela cerrados por elecciones

Los principales pasos fronterizos afectados incluyen el puente internacional Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y el puente de la Unión.

Estas vías constituyen arterias fundamentales para el tránsito cotidiano de miles de personas que dependen del cruce binacional para sus actividades diarias.

Como parte del Plan Democracia, más de 13.000 efectivos de seguridad fueron desplegados en el departamento de Norte de Santander para garantizar el desarrollo de las elecciones.

Este operativo busca asegurar la normalidad del proceso electoral y prevenir cualquier interferencia externa durante la jornada de votación.

Las autoridades mantienen el control de los pasos fronterizos mientras continúa el operativo de seguridad que se extenderá durante todo el fin de semana electoral.