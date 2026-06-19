Abecé de las elecciones: Registraduría aclara mitos y responde preguntas frecuentes

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la Registraduría Nacional aseguró que todo el material electoral ya fue distribuido en el país y que, hasta el momento, no existen situaciones de orden público que obliguen a trasladar puestos o mesas de votación.

Durante una entrevista en Noticias RCN, el registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a las principales inquietudes de los ciudadanos sobre la jornada electoral, explicó cómo funcionará el proceso de votación y envió un mensaje de tranquilidad frente a las denuncias y versiones que han circulado en redes sociales sobre un supuesto fraude.

¿Ya está listo y distribuido todo el material electoral para la jornada?

Uno de los temas abordados fue la logística para las elecciones de este domingo. Según explicó Penagos, más de 122.000 mesas de votación serán instaladas en todo el territorio nacional y, hasta ahora, no existe ninguna situación que obligue a modificar la ubicación de puestos electorales.

El funcionario señaló que la Registraduría mantiene un monitoreo permanente a través de un Puesto de Mando Unificado para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse antes de la apertura de las urnas.

¿Cómo avanzan las votaciones de los colombianos en el exterior?

La Registraduría también destacó que la votación en el exterior avanza con normalidad desde el pasado lunes.

Penagos invitó a los colombianos que residen fuera del país a acudir a las urnas antes del domingo para evitar congestiones de última hora y recordó que, una vez se cierre la votación a las 4:00 de la tarde en cada país, quienes permanezcan fuera de la fila ya no podrán ejercer su derecho al voto.

¿Qué hacer si se equivoca al marcar el tarjetón?

Una de las preguntas más frecuentes entre los electores tiene que ver con los errores al momento de votar.

El registrador explicó que si una persona se equivoca mientras se encuentra en el cubículo y aún no ha depositado el tarjetón en la urna, puede solicitar uno nuevo al jurado de votación. En ese caso, el documento será destruido, se dejará constancia del cambio y se entregará una nueva tarjeta electoral.

Sin embargo, aclaró que una vez el voto haya sido depositado en la urna no existe ninguna posibilidad de modificación.

¿Con qué documentos se puede votar?

La Registraduría recordó que únicamente se podrá votar presentando la cédula de ciudadanía física amarilla con hologramas o la cédula digital.

Ni la contraseña expedida por las autoridades ni el pasaporte serán documentos válidos para sufragar, incluso para los colombianos que se encuentran en el exterior.

Otra de las dudas recurrentes gira alrededor del voto en blanco. Frente a esto, Penagos explicó que, en una segunda vuelta presidencial, esta opción no produce efectos jurídicos sobre la elección.

Es decir, aunque el voto en blanco obtuviera una votación superior a la de cualquiera de los candidatos, el ganador seguirá siendo quien alcance la mayor cantidad de votos entre los aspirantes en contienda.

El voto en blanco sí será contabilizado y registrado oficialmente dentro de los resultados electorales.

¿Cuáles son los beneficios para quienes voten?

La Registraduría recordó que los ciudadanos que participen en la jornada electoral tienen derecho a varios beneficios establecidos por la ley.

Entre ellos se encuentra media jornada de descanso laboral por cada elección en la que hayan votado, descuentos en trámites como la expedición de la cédula y el pasaporte, ventajas en concursos de carrera administrativa y posibles beneficios en procesos de ingreso a universidades públicas.

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El registrador explicó además que quienes aún no han disfrutado los beneficios correspondientes a jornadas electorales anteriores pueden acordar con sus empleadores la fecha para hacer uso de ese tiempo compensatorio.

¿Es posible un fraude electoral?

Frente a las versiones que han circulado en redes sociales sobre un supuesto fraude, Penagos aseguró que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples mecanismos de control y vigilancia.

El registrador explicó que el proceso es físico y que cada mesa deja evidencia documental de los votos depositados. Además, recordó que cerca de 400.000 testigos electorales fueron acreditados por las campañas para supervisar el desarrollo de la jornada.

También desmintió un video que recientemente se hizo viral y en el que aparecían tarjetones ya marcados.

Según explicó, las imágenes corresponden a tarjetas de prueba utilizadas para ejercicios pedagógicos, documentos que pueden ser descargados e impresos por cualquier ciudadano para familiarizarse con el proceso de votación.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

La Registraduría estima que los colombianos podrán tener una tendencia muy clara sobre el resultado de la elección aproximadamente dos horas después del cierre de las urnas.

De acuerdo con Penagos, si el proceso de conteo avanza con normalidad, hacia las 6:00 de la tarde del domingo el país podría conocer quién será el próximo presidente de Colombia para los siguientes cuatro años.

El funcionario concluyó reiterando que el proceso electoral cuenta con garantías para todas las campañas y que cualquier inconformidad puede ser presentada a través de los mecanismos establecidos por la ley y las autoridades electorales.